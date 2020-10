El Gobierno de Aragón carga contra Teruel Existe por no "preguntar" sobre los fondos europeos

La plataforma de electores Teruel Existe denunció el martes en una rueda de prensa que entre la administración autonómica como la estatal han dejado perder ayudas de la Unión Europea para empresas turolenses desde el 2016 por valor de 54 millones. Aseguraron que la provincia está catalogada como zona muy poco poblada y que gracias a eso pueden beneficiarse de exenciones fiscales. Sin embargo, esta acusación ha sentado muy mal en el propio Gobierno de Aragón que les acusó ayer de "provocar incertidumbre" por lanzar este tipo de apreciaciones sin "preguntar" qué se está haciendo en realidad.

Ha sido la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, la que se ha encargado de señalar que desde la DGA se está trabajando en la "buena dirección" y que en poco tiempo habrá una respuesta positiva. "Lo prudente hubiera sido una llamada a los que estamos gestionando, así se hubiera evitado el culebrón", ha explicado.

Según el Gobierno de Aragón, la existencia de estas ayudas fiscales se descubrió en el año 2019 y que desde entonces se ha realizado un trabajo conjunto con el Estado y las provincias de Soria y Cuenca, pues son las que se podrían beneficiar de las mismas. "La gestión de los fondos europeos no es sencilla", ha reconocido.

Por el momento ha destacado que se han hecho alegaciones ante la Comisión Europea para que Teruel sea uno de los territorios perceptibles de recibir estas bonificaciones, algo que todavía no es posible pues no lo contemplan los mapas regionales. "Puedo entender las ganas de hacer cosas cuando se llega a una institución, pero hay que ser muy prudente para no generar expectativas", ha criticado la socialista sobre la agrupación de electores.