El Gobierno de Aragón gastó 297 millones de forma irregular en 2016

La Cámara de Cuentas volvió a presentar ayer un informe fiscalizador crítico con la gestión presupuestaria del Gobierno de Aragón. Y lo hizo en el primer pleno ordinario de la legislatura en las Cortes. En esta ocasión el texto hace referencia a la cuenta general del 2016. Su presidente, Alfonso Peña, denunció que en materia de contratación existen contratos por importe de 468 millones de euros que no han sido debidamente publicados en la plataforma de contratación del sector público ni en el portal de transparencia, tal y como obliga la ley.

El grueso de estos incumplimientos en la contratación se da en el Servicio Aragonés de Salud, donde se observan numerosos errores. El órgano fiscalizador cifró en ocho millones los contratos que fueron fraccionados deliberadamente con el fin de no aplicar su contratación por los cauces legales establecidos. También señaló la existencia de pagos por un importe de 297 millones de euros que se realizaron sin realizar expediente de contratación ni administrativo.

El informe de fiscalización de la cuenta general del 2016 presentado ayer ha auditado las trece entidades principales de la comunidad, que representan al 97% del personal, el 97% del gasto y el 85% del activo total del sector público. Peña reiteró que el informe registra incorrecciones contables e incumplimientos de legalidad, entre los que destacó el del objetivo de estabilidad, la insuficiencia presupuestaria de 462 millones de euros, principalmente en el Salud, o la existencia de 34 millones en modificaciones presupuestarias «sin cobertura».

También resaltó que el Gobierno de Aragón pagó 108 millones por complementos salariales que no estaban debidamente regulados en normas de rango legal e incidió en que los contratos tramitados de forma irregular pertenecían sobre todo al Salud, así como algunas adjudicaciones directas irregulares para el suministro de farmacia hospitalaria e implantes. No obstante, Peña llamó a la tranquilidad dado que no afectan al resto de compras del Salud y no son un problema exclusivo de Aragón.

Peña, quien anunció que el próximo trimestre presentará el plan estratégico con los objetivos de la Cámara de Cuentas a corto plazo, aconsejó que se sigan las recomendaciones del informe para salvar las deficiencias detectadas de cara a una mejor gestión pública pese a que reconoció que el ejecutivo ya ha puesto algunas en marcha pero «no al ritmo» que le gustaría.

Entre ellas citó la adaptación de la normativa contable al plan de contabilidad pública, que se hizo en el 2018, o la regularización, en el 2016, de las operaciones de préstamos para viviendas protegidas que no figuraban en la contabilidad autonómica.

Tras su comparecencia, que abrió el periodo de sesiones de la X Legislatura, intervinieron los portavoces de los ocho grupos parlamentarios con representación en la Cámara, la más amplia de la historia parlamentaria aragonesa y en la que se estrenó Vox, cuyo portavoz, David Arranz, dio muestra del ideario de este partido.

«FEMINISMO RADICAL» / Arranz también mostró su preocupación porque «la mala praxis» detectada se siga produciendo «sin atajar las raíces» e instó a «repensar» si es sostenible tener «tantos organismos públicos netamente aragoneses». El portavoz de Vox abogó por la eliminación de duplicidades y la devolución de las competencias de sanidad y educación al Estado, al tiempo que cuestionó el sistema de la «sanidad universal» que para su partido, dijo, «no es sostenible sino un brindis al sol».

Las críticas que virtió contra el presidente de Aragón, Javier Lambán, por su apoyo al «feminismo radical» fueron respondidas por la portavoz de CHA, Carmen Martínez, quien deseó al Instituto Aragonés de la Mujer que pueda desarrollar su labor para desarrollar las políticas feministas que necesita la sociedad.