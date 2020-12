El Gobierno de Aragón lanza un manifiesto por el Día Internacional de las Personas Migrantes

El Gobierno de Aragón ha emitido un manifiesto por el Día de las Personas Migrantes, que se celebra este viernes, 18 de diciembre, y se ha comprometido a seguir trabajando por una sociedad "más plural, diversa y acogedora". La población migrante en la comunidad autónoma asciende a 161.531 personas y representa el 12,2 por ciento del total.

Así lo ha explicado el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo aragonés en una nota de prensa, en la que ha indicado que en esta jornada se ha reunido el Plenario del Foro de la Inmigración vía telemática para dar cuenta del trabajo realizado en la materia en la segunda mitad del año.

El manifiesto expresa la convicción del Gobierno de Aragón de que el reto migratorio "requiere de altura política, compromiso democrático y convicción con los derechos humanos de todas las personas" y su voluntad es propiciar "diálogo y consenso" con agentes sociales, políticos e institucionales.

Según un informe elaborado por la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, el porcentaje de población migrante residente en Aragón se halla ligeramente por encima de la media nacional, del 12,2 frente al 11,4 por ciento, siendo la novena comunidad autónoma con mayor número de esta población en España.

Asimismo, desde 2000, en este territorio la población migrante se ha incrementado en 149.480 personas, hasta alcanzar las 161.531, cifras que ponen de manifiesto "la necesidad de impulsar un modelo de convivencia donde quepan todas las personas y, especialmente, las migrantes, que contribuyen a una sociedad más plural y diversa y que proporcionan grandes beneficios al territorio de destino" porque "son fuente de riqueza cultural y económica y permiten contrarrestar el declive demográfico", ha esgrimido el Ejecutivo.

PANDEMIA

El manifiesto del Gobierno de Aragón también hace referencia a la pandemia del covid-19 y apuesta por buscar una salida "justa" a la crisis, "que no deje a nadie atrás, especialmente a las personas más vulnerables, y que evite acrecentar brechas sociales, económicas, de género y territoriales".

En este sentido, se compromete a continuar con el trabajo realizado en 2020, con una política migratoria basada en acciones de sensibilización social, la investigación y el análisis "rigurosos", y la formación de profesionales, de manera transversal, "buscando siempre la colaboración institucional, política y social".

Dicho manifiesto ha sido compartido y leído como clausura al Plenario del Foro de la Inmigración, que constituye el máximo órgano de decisión en torno a estas políticas. Está integrado por representantes de la Administración Pública, entidades sociales, asociaciones de personas migrantes, agentes sociales, sindicatos y empresariado.

La presidencia la ostenta la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, que ha asegurado que este territorio "ha sido y debe seguir siendo tierra de convivencia y de acogida", que permita la integración de estas personas y "realizar aquí su proyecto de vida", al tiempo que la comunidad autónoma "también se nutra y enriquezca con su presencia".

Por su parte, la directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, Natalia Salvo, ha abogado por un Aragón "de todos y de todas, que crea en el valor de la diversidad de la sociedad y que entienda que la solidaridad rompe los muros y que todas y todos podemos hacer de esta tierra un lugar mejor para vivir".

773 SOLICITANTES DE ASILO EN 2020

Uno de los datos que se ha dado a conocer en el Plenario del Foro de la Inmigración es que la comunidad autónoma ha acogido en 2020 a 773 personas refugiadas y, desde 2015, el acumulado asciende a 3.300, además de que también se ha recibido a parte de las personas migrantes que han llegado a las costas españolas en los últimos meses en situación de vulnerabilidad o que proceden de asentamientos que comportan graves riesgos sociales y sanitarios.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social coordina un programa de atención humanitaria basado en el protocolo de protección internacional que garantiza la financiación y los recursos a las entidades sociales que se encargan de la acogida en el territorio. Mediante este sistema, Aragón ha acogido a 224 personas entre julio y septiembre.

El Foro ha analizado, asimismo, el trabajo realizado por las comisiones de trabajo en Inmigración, que abordan asuntos como la inclusión, la ciudadanía activa y la convivencia intercultural. A su vez, se ha realizado un seguimiento del Plan Integral de Gestión de la Diversidad Cultural, una herramienta implementada en 2018 que persigue la integración efectiva de las personas de origen extranjero.

También se han emitido hasta cuatro recomendaciones a las administraciones públicas con competencias en materia migratoria, labor que forma parte de las acciones habituales del Foro, en este caso, dirigidas a la mejora del acceso a la ciudadanía española y a los trámites burocráticos y la planificación de la próxima campaña agrícola.

ACCIONES POR LA INTEGRACIÓN EN 2020

El Departamento de Ciudadanía ha impulsado este año diferentes acciones para avanzar en integración e inclusión, como el proyecto 'Aragón Sin Bulos', presentado en febrero y que tiene por objetivo desmentir noticias falsas y estereotipos sobre las personas migrantes y construir relatos positivos en torno a ellas.

Además, junto a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, se ha impulsado la Red Aragonesa por la Convivencia Intercultural, un modelo de trabajo que permite crear sinergias con los entes locales y trasladar los recursos del Gobierno de Aragón para combatir el racismo y la xenofobia.

En septiembre, se ha reactivado la Comisión Interdepartamental de Inmigración, constituida por representantes de todas las consejerías. Por otra parte, se han lanzado diversas campañas de sensibilización, como las realizadas con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, el 20 de junio, bajo el lema 'Cuando los refugiados fuimos nosotros', y el Día Mundial Contra la Trata de Personas, el 30 de julio, con el mensaje 'Aunque no veamos las cadenas, no quiere decir que no existan'.

El Ejecutivo autonómico ha añadido que a causa de la pandemia del covid-19 se ha traducido a nueve idiomas toda la información relativa al coronavirus y se ha hecho extensiva la atención sanitaria a todos los migrantes residentes en Aragón, independientemente de que su periodo de estancia fuera inferior a tres meses en el momento en que se decretó la medida.

Una de las últimas acciones ha sido la creación de la plataforma #Hateblockers, una herramienta para combatir el odio en las redes que pone a disposición de los usuarios más jóvenes de internet emojis, stickers, imágenes, filtros y otros recursos "para poder destensar la crispación en las redes sociales y contribuir a convertirlas en un espacio de entendimiento y respeto mutuo", ha dicho el Gobierno.

Este mes, se ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación de Periodistas de Aragón centrado en el tratamiento mediático de las migraciones y se ha celebrado de forma telemática el Congreso 'Aragón, cultura de paz. Territorio de encuentro entre culturas'.

El Gobierno de Aragón ha anunciado que próximamente se presentará la I Estrategia Antirrumores y Antidiscriminación, junto a una guía contra los bulos y las noticias falsas.