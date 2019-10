El Gobierno desbloqueará «en unos días» los fondos autonómicos

El Gobierno central desbloqueará «en días» las entregas a cuenta para las comunidades autónomas, que en el caso de Aragón supondrían unos 160 millones de euros, y en total unos 4.500. Así lo confirmó la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, en una entrevista concedida a Efe.

Según explicó la ministra, la Abogacía del Estado ya ha emitido un informe favorable para que se produzca una entrega de fondos, por lo que su aprobación es inminente. De hecho podría ser mañana mismo, en el Consejo de Ministros, pero Montero no quiso confirmar este extremo.

La Abogacía del Estado fue, precisamente, la que generó la tensión económica sobre estos fondos, al considerar, en un informe anterior, que un Gobierno en funciones como el actual no podía desbloquear estos fondos, dependientes de unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

Sin embargo, al no haber habido Gobierno ni posibilidad de presupuestos este año, finalmente han cambiado la interpretación, porque este desembolso no condicionaría la labor de un nuevo Ejecutivo. Porque no lo va ha haber, propiamente, antes del próximo ejercicio.

En esta línea se ha venido manifestando Pedro Sánchez en sus últimas intervenciones, y así se lo manifestó a Javier Lambán en su visita a Aragón de la semana pasada, según confirmaron fuentes de la DGA. Pero no tenían constancia oficial de la decisión de la Abogacía del Estado, ni fecha de la entrega.

FONDOS DESLIGADOS / La ministra en funciones apuntó además que este desbloqueo de fondos será «un precedente» para la reforma de la financiación autonómica, que quieren desligar de los Presupuestos Generales del Estado, para que esta situación no se vuelva a repetir.

«Las autonomías tienen el derecho y la obligación de hacer sus presupuestos y seguir proveyendo los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos», justificó Montero, ante las quejas de las comunidades sobre la falta de garantías para preparar sus cuentas, sin el aporte estatal garantizado.

Las declaraciones van en la línea de las que realizó el presidente aragonés, Javier Lambán, que apuntó que no podía ser «que el ministro de Hacienda tenga más poder que todos los presidentes autonómicos».

Montero negó que este desbloqueo sea «electoralista».