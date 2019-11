El Gobierno PP-Cs elevará a 255 millones la partida de Personal

El Gobierno de Zaragoza quiere tener aprobado el presupuesto del 2020 en enero. Por ahora solo se sabe que el capítulo de Personal ascenderá hasta los 255 millones de euros. Del resto no se ha desvelado nada, salvo que no será expansivo porque el consistorio no puede endeudarse.

El concejal de Personal, Alfonso Mendoza, ha explicado durante la comisión de Presidencia, Hacienda e Interior y ante varios trabajadores municipales que exigieron mejoras en sus condiciones laborales, que el Capítulo I se incrementará en 20 millones respecto al del 2018, presupuesto prorrogado durante este ejercicio.

Este año se va a cerrar con un gasto en Personal de 243 millones, así que el crecimiento, si se compara con el 2019, sería de 13 millones. Desde la concejalía señalaron que se prevé un mayor gasto como consecuencia de la subida salarial, que en el 2020 volverá a aplicarse otro incremento del 2% (e incluso del 2,25%), y del aumento de la plantilla.

El próximo año se incorporarán 45 policías locales y 62 bomberos y está previsto que se pongan en marcha un 15 procesos selectivos en turno libre que permitirán la incorporación de 52 funcionarios además de nuevos procesos de consolidación de empleo temporal y de promoción interna que afectarán a 21 y 27 plazas respectivamente.

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

El equipo de Gobierno de Zaragoza va a recurrirá a la Ley de Capitalidad para reducir los plazos de tramitación del presupuesto del 2020 y así agilizar su aprobación. La intención de la concejala de Hacienda, María Navarro, es poder tenerlo aprobado en enero, «definitivamente, expuesto al público y con plazos de enmiendas para los grupos». De acuerdo con la Ley de Capitalidad, el actual proyecto será sometido a información pública durante 15 días hábiles inmediatamente después de su aprobación por parte del Gobierno de la ciudad, seguramente la semana que viene. Hasta ahora, la tramitación del se regía por el Reglamento Orgánico Municipal y su exposición a información pública comenzaba tras la finalización del plazo de las enmiendas de los diferentes grupos municipales, procesos que ahora se solaparán. La decisión está avalada por la Secretaría General y por los servicios jurídicos, que han emitido sus respectivos en los informes realizados a favor.