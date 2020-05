El Gobierno de PP y Cs pasa la pelota al Ministerio de Hacienda e insiste en la creación de un fondo para ayuntamientos

El Gobierno de Zaragoza insiste: si no llegan fondos extraordinarios del Ejecutivo central “el margen de maniobra del ayuntamiento va a ser muy escaso”. Ese ha sido durante esta crisis el argumento utilizado siempre por la concejala de Hacienda, María Navarro, cuando la oposición le preguntaba por posibles políticas de ayudas a comerciantes y hosteleros. “Nosotros vamos a poder aportar algo, pero no será lo mismo si nos llegan los fondos que sin ellos”, ha asegurado Navarro, que ha explicado que están estudiando “partida a partida” el presupuesto para realizar las modificaciones de crédito que permitan extraer recursos de proyectos que ya no vayan a poder realizarse.

Es por esto que en el pleno de este viernes el Gobierno de PP y Cs va a presentar una moción con el objeto de “reivindicar” la creación del fondo extraordinario de 5.000 millones de euros para los ayuntamientos que fue pactado el pasado viernes por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Además de esta cantidad, las entidades locales, sobre todo las más grandes, reclaman un fondo extra de otros 1.000 millones para poder hacer frente al agujero económico causado por el descenso del número de viajeros en el transporte público.

Según Navarro, el Gobierno central todavía no ha respondido, ni se ha pronunciado, sobre esta petición de la FEMP, aunque se esperan reuniones de este organismo con responsables del Ministerio de Hacienda para los próximos días. Este martes, en la comisión de Hacienda, tanto Navarro como la concejala de Economía, Carmen Herrarte, estimaron que de esos 5.000 millones hasta 70 podrían llegar a Zaragoza. “No me corresponde a mí decidir cuál será el criterio de reparto, pero la población podría ser uno”, ha declarado Navarro.

Asimismo, la popular también ha reclamado que se adelanten, al menos al 50%, las transferencias ordinarias del Estado a las entidades locales, que en su conjunto suman 12.486,427 euros. "Zaragoza no ha recibido ni un euro durante esta crisis y hemos tenido que afrontarla con el presupuesto de la ciudad", ha insistido navarro

Por otra parte, Herrarte también ha anunciado que van a presentar otra moción, esta destinada a ayudar a los autónomos. La responsable de Economía quiere así que el pleno del ayuntamiento respalde una exigencia dirigida al Gobierno de España para que extienda las prestaciones por cese de actividad a los autónomos que trabajan en sectores como el turismo, el ocio o la hostelería, “los más castigados por la crisis”, ha dicho Herrarte. Esa misma moción incluye también la petición de crear una tarifa plana para estos autónomos de 60 euros, para los que coticen la base mínima, y del 80% de la cuota para los que coticen una base superior.

Así, de nuevo, las responsables de Economía y Hacienda en Zaragoza han vuelto a lanzar la pelota “al tejado”, como ha dicho Navarro, del Ministerio de Hacienda. Si el Estado no se compromete a aportar esos fondos se desconoce cuál serán las propuestas que realizará el Gobierno municipal en el seno de la Comisión para el futuro de Zaragoza. Esta misma semana los grupos han de presentar sus medidas, que serán debatidas y consensuadas la semana que viene antes del viernes, cuando se votarán. Los tiempos, por lo tanto, son muy ajustados.