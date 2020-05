El Gobierno de PP y Cs saca adelante la recalificación de la parcela para la construcción de un hospital privado

Me parece una buena operación por parte del ayuntamiento, siempre y cuando este ingreso económico no vaya a algún bolsillo particular. Hay muchos lugares donde estos 10 millones de euros estarían bien utilizados, por ejemplo en rebajar la deuda de la ciudad que gobiernos anteriores aumentaron sensiblemente, y que en muchos casos no permite dedicar más ayudas sociales u otro tipo de servicios muy necesarios. El no es no socialista es un no por hacer oposición. Por ello no merece comentario alguno.