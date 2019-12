El Gobierno presentará los ajustes por incumplir el déficit en tres meses

El Gobierno de Aragón presentará a lo largo del primer trimestre del 2020 el Plan Económico Financiero (PEF) con el que deberá compensar el incumplimiento del objetivo de déficit que se va a producir este año. Una desviación que, a finales de octubre, era ya del 0,79% del PIB, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, cuando no debe pasar del 0,1%. Pero el consejero del ramo en Aragón, Carlos Pérez Anadón, prefiere esperar al cierre del ejercicio para adelantar medidas, al quedar algunos «ajustes positivos», como fondos europeos, que podrían modificar la situación.

Así lo explicó ayer en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, en la que siguió achacando la desviación a decisiones o falta de inyecciones nacionales. Entre estas estaría la flexibilización del objetivo de déficit al 0,3%, que la oposición tumbó en el Senado; el IVA pendiente del 2017 –«lo que me preocupa es que se discuta no cuándo se va pagar, sino si sí o si no», alertó– y las entregas a cuenta pendiente.

Con las cuentas que se han detallado hasta ahora, ni con estas mermas estatales se justificarían los actuales datos de desviación, pero el consejero afirmó que es «un debate falso», porque, como integrante de «un Gobierno progresista, no me va volver loco una décima de déficit si faltan profesores».

Anadón afirmó que en los presupuestos del 2020 ya hay «mecanismos de control» complementarios al futuro PEF, como una mayor supervisión en el área de personal por parte de Hacienda, pero no detalló más habida cuenta de que el debate presupuestario está «aún vivo» (el pleno de aprobación se celebra este lunes, 30 de diciembre) y que falta que haya Gobierno central para ver si mantiene el objetivo de déficit del 0% para el año que viene.

El consejero insistió en que pocas comunidades aparte de las que tienen un régimen fiscal propio (País Vasco, Navarra, Canarias y Baleares) cumplen los objetivos, e instó a «pedalear» con el nuevo Gobierno estatal para reformar la financiación autonómica. Algo que a su juicio «debió hacer (Mariano) Rajoy en el 2014». Mientras no se haga, ve «díficil» cumplir, también el año próximo.