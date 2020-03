El Gobierno subraya que la apuesta por la escuela rural y de 0 a 3 años combate la despoblación

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha visitado este jueves la localidad turolense de Villarquemado, junto con los consejeros de Presidencia y de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez y Felipe Faci, respectivamente, donde la apuesta por la escuela rural y el ciclo de 0 a 3 años ha contribuido a combatir la despoblación y vertebrar el territorio.

Lambán ha asistido a la apertura de una nueva aula de la escuela infantil, que contará con 15 niños y ha dicho que esta pequeña localidad ha trabajado "bien" con proyectos económicos que generan empleo, así como otros educativos, sociales y lúdicos que son "ilusionantes" y permiten no solo la permanencia de la población, sino atraer a más personas, ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

En este sentido, ha reclamado que para que los municipios puedan prestar servicios públicos de calidad deben estar "bien financiados" porque es la mejor manera de garantizar la vida en los pueblos y combatir la despoblación.

Lambán ha recordado que el Gobierno de Aragón financia este curso el profesorado de unas 200 escuelas infantiles de 0 a 3 años, con una inversión de casi diez millones de euros. De esta manera, Educación se hace cargo de los gastos de personal de estos centros, situados en 152 municipios distintos de las tres provincias. En estos centros inician su etapa escolar más de 5.500 menores.

AUMENTO DE ESCUELAS

Desde el Ejecutivo han indicado que uno de los motivos de que aumenten cada año el número de escuelas infantiles en la Comunidad es la eliminación por parte del Departamento de la necesidad de contar un mínimo de cinco alumnos para acceder a la financiación.

De esta manera se ha posibilitado que puedan reabrirse escuelas infantiles en el medio rural, especialmente en municipios pequeños. En la pasada legislatura se evitó el cierre 56 escuelas rurales en la provincia con entre 3 y 6 alumnos durante la legislatura. Este año, han sido 19 escuelas rurales en la provincia de Teruel.

Al respecto, el presidente del Gobierno de Aragón ha hecho hincapié en el compromiso del Ejecutivo con el medio rural para garantizar servicios públicos de calidad, pese al coste presupuestario que implica.

Asimismo, el Gobierno de Aragón ha recordado que el Departamento de Educación ya ha anunciado que las aulas de escolarización temprana a los 2 años se extenderían al mundo rural, primando aquellos lugares donde no existe etapa 0-3 años, donde hay una oferta educativa escasa y teniendo en cuenta aquellas poblaciones en las que se está produciendo un aumento de población.

De esta forma, este año se abrió un aula en las localidades de la Ribagorza de Montanuy y Arén y el próximo curso se estrenará esta medida en, al menos, un colegio de cada provincial: Sos en Zaragoza, Miralsot en Huesca y Samper en Teruel.

60 POR CIENTO DE POBLACIÓN JOVEN

El Ejecutivo aragonés ha indicado que Villarquemado es un pueblo de 863 habitantes, de los que el 60 por ciento son personas jóvenes. La escuela infantil municipal se construyó en 2005 y en cinco años ha vivido un gran auge en el número de alumnado de forma que si ese año tenía cinco alumnos y había un contrato de tres cuartos de jornada, ahora cuenta con dos trabajadores a jornada completa y 15 niños. El Gobierno de Aragón se hace cargo de coste de personal.

Por otra parte, el Ayuntamiento cuenca con un servicio de viviendas tuteladas para personas válidas con el objetivo de combatir la soledad de las personas mayores su mismo familiar y social. Este servicio, cuenta con tres personas trabajando.

En total, se ofertan 16 plazas y están ocupadas por diez personas. Además, ofrece servicio de comedor para personas externas y suelen hacer uso de él, entre 30 y 40 personas.

OTROS ATRACTIVOS

Villarquemado, según explica su alcalde, Federico Serrano, también cuenta con otros atractivos y proyectos, como el Museo de la Batalla de la Alfambra, actualmente en construcción y se prevé que esté acabado este año. Tiene un presupuesto de unos 200.000 euros y pretende ser complementario al Museo de la Batalla de Teruel. En este caso, se musealiza esta contienda.

No obstante, ha reconocido que uno de los problemas que tiene actualmente la localidad es que no hay vivienda para alquilar, ni comprar. "Todos los días viene gente preguntando si hay viviendas, pero no están disponibles", a pesar de que hay quienes tiene casas vacías en el municipio.

Por eso, "nos estamos planteando como Ayuntamiento hablar con los propietarios y hacer algún tipo de seguro" que les dé garantías y permitan poner vivienda en el mercado.