Goteo de bajas en CHA tras la celebración de la Asamblea del domingo

La configuración del Consello Nazional de CHA, la escasa integración de la lista que perdió y las discusiones internas han producido que desde el pasado domingo, cuando se celebró la asamblea que aupó a la presidencia del partido a Joaquín Palacín, se esté dando un goteo de bajas en la formación nacionalista.

La histórica militante de CHA, Ángela Labordeta, ha anunciado públicamente que deja la formación por sus discrepancias con la dirección tras la renovación de órganos. “He soportado lo que no era soportable. He perdido gente a la que amaba y simplemente yo no sigo. #AdiósCHA”, ha escrito en su cuenta de Facebook.

No es la única baja significativa que se ha producido en los últimos días, ya que una decena de miembros de Chobentú se están dando de baja críticos por la escasa integración y molestos por un comentario realizado por Bizén Fuster por el que se consideran minusvalorados. Asimismo, diversas militantes feministas también están estudiando la posibilidad de irse, como ha hecho alguna compañera, por considerar que la asamblea no recoge todas las opciones. Asimismo, un numeroso grupo de críticos observa con preocupación cómo esta fuga de votos se suma a que en los últimos dos lustros se ha dado de baja un tercio de la militancia y que la irrupción de Teruel Existe -que puede extenderse a otros territorios- puede recuperar el testigo en el territorio de CHA.

Estas renuncias ponen de manifiesto el malestar interno en el partido nacionalista tras la entrada de Joaquín Palacín en la dirección al finalizar la XI Asambleya Nazional. En las bases se considera una elección continuista que no será capaz de remontar los malos resultados de las últimas citas electorales. Además, se denuncia que no ha existido integración de los sectores críticos.

El líder de la lista derrotada, Adrián Tello, evidenció que a pesar de que más del 38% de los delegados que apoyaron su candidatura finalmente no logró ninguna representación en el Consello (Ejecutiva del partido).

Este proceso de renuncias ha sido respondido por otro de los históricos que se mantiene en la dirección, Gregorio Briz. “En este momento de descontentos, de frustraciones, de vanidades malpagadas, de rencores furibundos, al final parece que nadie estamos contentos. Es cuando debemos unirnos colectivamente, abandonando el individualismo para fortalecer el aragonesismo que es el cemento básico para construir un Aragón más justo y más libre”, escribió por su parte.