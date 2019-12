Grandes Vinos y Viñedos, absuelto de la acusación de plagiar unas botellas exportadas a Alemania

El Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza ha absuelto a Grandes Vinos y Viñedos y a su director general de ventas, José Antonio Briz, de un delito contra la propiedad industrial del que les acusaba la bodega Ignacio Marín. Afrontaban inicialmente una solicitud de condena de dos años de prisión y el pago de una indemnización de 223.906 euros.

La acusación, de la que se retiró la Fiscalía al finalizar el juicio, señalaba a Briz de vender un vino en Alemania empleando una estética muy similar al caldo que Ignacio Marín comercializaba en dicho país.

Sin embargo, la magistrada Milagro Rubio no lo ve así y señala a Rewe Group, propietaria de una cadena de supermercados en Alemania, conocidos como Penny, como la artífice de dicha imagen. Se apoya no solo en la declaración de los demandados, que fueron defendidos por el penalista José Luis Melguizo, sino también en el jefe de compras de la empresa importadora que aseguró que «el proceso de selección, el diseño y confección de los elementos o signos que visten o caracterizan las cajas y botellas están creadas por el diseñador Mack & Schülhe, que a su vez actuaba en coordinación con su cliente alemán que no era otro que Rewe Group». «No era con el proveedor del vino ganador, es decir, sin intervención de Grandes Vinos y Viñedos SA», añadió.

Señala la magistrada que antes del 2013, cuando comenzó la exportación de Grandes Vinos y Viñedos, lo realizaba Bodegas Ignacio Marín, también de la DO Cariñena, indicando en cada botella que era un gran reserva bajo el nombre Castillo de Tornos «con una malla exterior, encapsulado y etiquetado al gusto alemán».

Cuando a partir de ese año la ganadora de la subasta fue Grandes Vinos y Viñedos, la cadena de supermercados diseñó la imagen de la comercialización bajo el nombre Castillo de Montearagón, «Lo hizo con características idénticas a las de años anteriores con el fin de asegurarse la fidelidad de sus consumidores», asevera la jueza, que añade que en años posteriores se mantuvo una imagen muy similar con otra bodega que comenzó a vender a Alemania, Valdepeñas.