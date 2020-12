Grito del 8M tras la violación grupal en Teruel: "El machismo no entiende de ciudades"

Un centenar de vecinos de Teruel se han concentrado este martes por la mañana, convocados por la asamblea del 8M, para mostrar su apoyo a la joven de 16 años que denunció haber sido víctima de una violación por parte de cuatro menores, así como condenar la agresión sexual. "El machismo no entiende de ciudades, las violaciones pasan en grandes y pequeñas y hay hacer frente a él para erradicarlo", señaló Ana, una de las miembros de la plataforma feminista.

El acto tuvo dos escenarios diferentes, la plaza de San Julián, frente a los juzgados de la capital bajoaragonesa, y en el viaducto, en recuerdo de la joven que se suicidó después de haber sido también agredida sexualmente de forma continuada por su hermanastro. Allí guardaron un minuto de silencio en su recuerdo. La pasada semana se celebró el juicio contra el supuesto autor de los hechos que llevaron a la joven a precipitarse al vacío. "Seremos tú voz, porque a ti hermana, te asesinó el patriarcado, esa lacra que no nos deja respirar, que apaga vidas de mujeres cada día, solo por el hecho de serlas; que soportan, gritos, palizas y violaciones, mientras que los cientos de protocolos, decretos y garantías sociales, que las administraciones públicas publican en los BOE día sí y día también, no dejan de ser papel mojado que no nos protege y que permite que terminemos siendo humilladas y asesinadas", señaló el comunicado leído por Ana, quien pidió en el nombre de la víctima, "a todas las administraciones, que impidan con todas sus fuerzas y mecanismos que tu historia se vuelva a escribir".

Noelia fue la voz del 8M frente a los juzgados de Teruel, lugar donde fueron puestos los menores tras la detención por haber, supuestamente, violado a una chica de 16 años en el barrio de San Julián. La jueza acordó el ingreso en semilibertad en un centro de menores de tres de los arrestados, siendo puesto el cuarto en libertad. "Estas agresiones no son actos aislados, responden a la cultura patriarcal y al terrorismo machista. Este sistema visualiza nuestros territorios de conquista y, a través de sus dinámicas de dominio y opresión, pretende que el miedo que se nos pegue en la piel de tal manera que no levantemos la voz", afirmó.

Los allí presentes demandaron que la Justicia "tenga perspectiva de género" y que "se castigue a los agresores, se acompañe psicológicamente a la denunciante y no se revictimice a la compañera que ha sufrido la agresión sexual". "No nos podemos quedar en una respuesta penal, las instituciones políticas deben prevenir la violencia machista desde el ámbito sanitario, cultural y educativo".