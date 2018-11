Los grupos políticos vuelven a pedir unidad por el carbón entre reproches

Si la imagen de unidad en defensa del carbón aragonés es la que volvió a verse ayer en las Cortes, la prolongación de la vida de la central térmica de Andorra es a todas luces imposible. Apelando a la cohesión, todos los partidos se dedicaron fundamentalmente a meterse con la actuación del resto, presente o pasada, y a reprocharse mutuamente su electoralismo y su poca altura de miras.

Con el asunto del carbón comenzó la sesión plenaria en las Cortes, en una intervención a petición propia del presidente Javier Lambán que iba a servir para dar cuenta de su viaje a China, pero dada la actualidad se centró en Andorra. En su exposición, el presidente dejó ver lo que iba a ser el tono del debate en general: conciliador en teoría, pero comenzando ya con una batería de reproches a los ministros del PP, desdeJosé Manuel Soria, «que habló de una orden en Bruselas que no existía» hasta Álvaro Nadal, «que presentó una proposición no de ley para obligar a las centrales a no cerrar porque sabía que no tenía apoyo del Ministerio de Hacienda para presentarla como ley».

OBSCENIDAD / Destacó que el tema de Andorra fue «lo primero» que dijo a Pedro Sánchez cuando llegó al Gobierno, y criticó la «obscenidad» del discurso de Endesa, Y detalló las medidas que el actual Ejecutivo está llevando a cabo en la zona afectada y la provincia de Teruel, desde la instalación de generadores y centros de formación en energías renovables hasta los tres millones del Fite, pasando por los proyectos de fertilizantes a base de carbón, o los regadíos sociales en Samper.

Y por encima de todo, la anunciada elevación de aguas del Ebro al polígono industrial de Andorra, que acometerá el Gobierno central, y la próxima visita de la comisión europea, con el exministro Miguel Arias Cañete a la cabeza, en la que habrá que convencer a los comisionados «para que llegue el máximo de fondos de los 7.000 millones de euros de los fondos para la transición del carbón».

Lambán concluyó su intervención inicial afirmando que «podríamos pasar horas reprochándonos cosas, pero no lleva a ningún sitio más que a espectáculos lamentables como el de ayer (por anteayer, en referencia a la falta de consenso entre los grupos para una declaración conjunta)». Pero al final de su segundo turno de palabra, terminó diciendo al líder de la oposición, Luis María Beamonte, que es «incapaz de aportar una idea sobre nada» y que constituye «la inanidad política ambulante».

El líder popular, por su parte, aunque tampoco ahorró reproches al PSOE –como la actitud de la actual ministra con el carbón, que puso «en bandeja» a Enel el cierre–, se centró más en Ciudadanos, que anteayer bloquearon el texto conjunto al no querer incluir en él una obligación legal de no cerrar. Consideraban que esto vulneraba las directivas europeas, pero Beamonte afirmó que «no se aplica a España, que es una isla energética que solo puede exportar un 2,4% de la energía» y no le afecta esta limitación a la libertad de empresa.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, había reprochado por su parte al PSOE su «falta de coherencia», porque les reprochaban no votar a favor de una medida contra la que ellos mismos votaron en contra en el Congreso, cuando la propuso el PP, en referencia a otro mercado energético. Lambán le sugirió que en determinados ámbitos hay que dejar «el pincel fino» en favor de la «brocha gorda».

Por Podemos, Escartín se salió por la tangente y criticó tanto a PSOE como a PP como al PAR a cuenta de los fondos Miner –Lambán consideró que se refería al Fite– que deberían haber servido para paliar esta «crónica de una muerte anunciada». Luego repasó los logros de su partido.

Como todos estos días, los más conciliadores fueron el PAR, IU y CHA, quienes verdaderamente se centraron en la necesidad de una postura común frente al cierre y una exigencia de medidas compensatorias. Arturo Aliaga, por el PAR, no se conforma con ellas, y se ofreció a ir «hasta Roma» a hablar con Enel, si hace falta.