Guerra abierta en Cs Aragón

Un sector de Ciudadanos Aragón ha decidido plantar cara al que ahora es su líder en las Cortes y quien fuera su candidato para presidir la comunidad, Daniel Pérez Calvo. La Asamblea del Comité Territorial de Zaragoza ha remitido a más de 600 militantes –que representan el 65% del total de la comunidad– un comunicado en el que se les informa de que se ha puesto en conocimiento «posibles sospechas de vulneración» del código ético del partido al Gabinete de Cumplimiento de Madrid. Asegura, en su escrito, que estos podrían estar infringiéndose por «la acaparación de contratos y cargos en organismos o entidades públicas dependientes del Gobierno de Aragón en unas pocas personas» o en algunas de ellas que no están afiliadas y «que en su día han criticado a nuestro partido». Por parte de personas nombradas por él y de espaldas a los diputados.

Esta inspección interna planteada ante Madrid señala a tres personas muy concretas: Carlos Aparicio, que recientemente fue cesado como secretario de Comunicación del partido en Aragón para que entrara en su lugar Daniel Pérez Calvo (todos ven al primero como la mano derecha del segundo), a José Ramón González Barriga y a Juanma Castell.

INFORMES / El procedimiento seguido en Zaragoza incluye dos informes solicitados desde la Secretaría de Organización del partido, al grupo parlamentario en las Cortes y al municipal, sobre esos supuestos incumplimientos. La respuesta del primero es contundente, y refleja que los nombramientos en cargos de libre designación los firmó el presidente del grupo, Pérez Calvo, y que «la actual dirección del grupo y el grupo parlamentario fue conocedora de dichos particulares con posterioridad». Igual que lo fue de la resolución del contrato de Inmaculada Hervás, Blanca Cebollada (se fue a la diputación provincial) y de la reincorporación de Desireé Pescador.

Este análisis lo firma Beatriz García González, actual secretaria general del grupo parlamentario en las Cortes. Un puesto que hasta hace poco ocupaba Carlos Aparicio, que fue nombrado en los consejos de administración siendo aún el secretario general.

Esta comunicación llega meses después de las primeras reclamaciones en la agrupación de Zaragoza oeste y tras una pequeña revolución en el grupo parlamentario, que ha despojado a Pérez Calvo de la mayoría en la toma de decisiones.

Esta reforma comenzó con la ampliación que convirtió al partido en el único con tres portavoces adjuntos. A Jara Bernués se unieron en esa terna Javier Martínez y Ramiro Domínguez. Y el empate en cuanto a afinidades en el seno de Cs (Martínez con Pérez Calvo y Bernués con Domínguez) lo deshacía Aparicio en favor del líder impuesto por el exsecretario de Organización, Fran Hervías, con el beneplácito de Albert Rivera. Tras su marcha por el batacazo electoral del 10-N, a Aparicio, mano derecha del portavoz parlamentario, le remplazó Beatriz García, cuyo informe ahora puede ser un revés para el líder en Aragón de Cs.

Familias hay en todos los partidos, y en la formación naranja cada vez está más definido que hay solo dos, con la de Pérez Calvo en minoría. Ahora se recrudece la ofensiva con esas sospechas trasladadas al Comité Ético, que podría causar el cese de estos cargos afines en los puestos que ocupan, con su firma. Esta comunicación se da además a pocos meses de la celebración en Madrid del congreso donde se elegirá a la nueva Ejecutiva del partido, previsiblemente liderada por Inés Arrimadas. Recientemente, la gestora sustituyó a Aparicio por Pérez Calvo en la secretaría autonómica de comunicación y, aunque se pudiese tomar como un respaldo, lo cierto es que este cargo no le garantiza la presencia en Madrid. Tendrá que ganarse ser compromisario con votos y esta polémica no le beneficiará.

CARGOS / La supuesta vulneración sería del artículo 5.9 del código ético de Cs, que proscribe la acumulación de cargos en empresas públicas si ya se cobra del partido, si bien el propio informe señala que sus puestos o no están retribuidos o solo con dietas.

En cualquier caso, el acopio de cargos afectaría a Aparicio, coordinador del grupo parlamentario y también presente en el consejo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) y la sociedad de promoción turística. A Juanma Castell, eventual del grupo y miembro del consejo de protección de la naturaleza, Aragonesa de Gestión de Residuos y la sociedad de gestión agroambiental. Barriga, también eventual, pertenece al consejo de la CARTV y a Aragón Exterior.

Las explicaciones de Pérez Calvo: "Creo que se hizo todo bien"

Daniel Pérez Calvo afirmó que tiene el «absoluto convencimiento de que todo se hizo bien, dentro del respeto al código ético», y se puso «a disposición del Comité Ético y cualquier militante» para explicarse. «Y si hubiese alguna recomendación o algo que cambiar, se hará», afirmó.

El líder de Cs quiso matizar el informe. Indicó que los nombramientos, aunque los firmó, no los propuso él (sino Ramiro Dóminguez, Aparicio y la propia Beatriz García) y si no se comunicaron a la dirección fue «porque entonces no estaba constituida», aunque otras fuentes de la formación lo desmienten, y afirman que García no propuso ningún nombre.

Cuando lo fue se le informó, como luego al grupo parlamentario, y nadie puso objeciones. Señaló además que, en rigor, estos cargos no cobran del partido, que es lo que prohíbe el código ético, sino del grupo parlamentario de Ciudadanos.