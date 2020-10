La guerra de las cifras

Casi desde el minuto uno, la guerra de cifras ha acompañado a la pandemia del coronavirus. Políticos de uno y otro color se acusan de manejar las cifras a su antojo sin tener en cuenta que tras las cifras, hay vidas truncadas. En la primera oleada de la pandemia, el Ministerio de Sanidad llegó a reconocer que las comunidades autónomas no volcaban del mismo modo sus datos, ni con la misma cadencia temporal. Algo que se llegó a entender, durante un tiempo, por el auténtico tsunami que supuso el covid-19 en los centros hospitalarios y, después, en los registros de mortalidad.

Ya en la desescalada, la disparidad se hizo más profunda. Hasta tal punto que distintos representantes del Gobierno de Aragón, desde el propio presidente, Javier Lambán, hasta la consejera de Sanidad, Sira Repollés, llegaron a asegurar este verano que Aragón estaba pagando el pato de ser la comunidad autónoma «más transparente», mientras otras no facilitaban sus datos al ministerio. Una transparencia que salió «cara» en términos económicos, así lo afirmaron los políticos aragoneses, por el palo al turismo que supuso tener a la capital y otras zonas en fase 2 durante buena parte del verano.

Tal fue su enfado que llegaron a pedir de manera formal a Salvador Illa que exigiera a las comunidades criterios «uniformes» a la hora de comunicar los balances diarios de la afección del coronavirus en los distintos territorios. Y es que en Aragón no ha habido picos de contagios acumulados sin notificar, ni excesos de mortandad comunicados un mes después. Algo que sí ha ocurrido en Cataluña, cuando sumaron casi 3.500 fallecidos a las estadísticas. O en Madrid, con un modelo de notificación de casos por día que cambiaba la curva de contagios en cada jornada. El único cambio en los registros de la comunidad se produjo el 23 de abril cuando, por indicación del ministerio, se dejaron de contabilizar como casos positivos todos aquellos que no habían sido diagnosticados por una prueba PCR. Queda en el aire de esta guerra de cifras, también, la pícara estrategia de reducir el número de PCR para detectar menos casos. Pero la tasa de positividad, esa cifra de la que se empezó a hablar principalmente en la segunda oleada, sirve para destapar el engaño. Y entre datos y gráficas, convendría no olvidar que solo hay una guerra que librar: contra el coronavirus.