Gurrea de Gállego amenaza con protestas por la falta de médico

Gurrea de Gállego está en pie de guerra por la falta de médico en septiembre. Su facultativa titular se va de vacaciones pero no hay quien la sustituya, lo que dejará a la localidad, de alrededor de 1.500 habitantes, sin atención médica durante al menos ocho días, según manifestó ayer su alcalde, Carlos Til, que aseguró que el municipio no descarta llevar a cabo movilizaciones. «Iniciaremos protestas, manifestaciones o lo que haga falta», advirtió el edil, que subraya que los vecinos ya le han transmitido su voluntad de tomar cartas en el asunto.

Til recordó que no es la primera vez que Gurrea de Gállego se encuentra en esta situación y lamentó que el Servicio Aragonés de Salud no haya previsto «una evidente situación de desamparo sanitaria», en lo que calificó una «negligencia sin justificación posible». Por ello, el alcalde ya ha remitido una carta a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, en la que le transmite el «profundo malestar» de los vecinos del municipio, al tiempo que le exige una solución «rápida».

«Si en el plazo de tres o cuatro días no recibo una contestación solicitaré una entrevista con la consejera y no descarto apoyar las protestas que sean necesarias», indicó Til, que recordó que en la residencia de ancianos del municipio hay entre un 60% y un 70% de no válidos que también requieren de los servicios de un médico.

El alcalde relató que «la sorpresa nos la llevamos la semana pasada cando nos encontramos en la puerta del consultorio médico una nota diciendo que la mitad del mes de septiembre no íbamos a tener al médico titular». «Después de la problemática que tuvimos hace unos meses y de haber recogido más de 1.200 firmas por este motivo, yo contaba que ya estaba solucionado». En el 2018, el alcalde de Gurrea de Gállego anunció movilizaciones si el Gobierno de Aragón no daba instrucciones al Salud ante lo que consideró «una desidia crónica» que «pone en peligro uno de los derechos esenciales de los habitantes» de esta localidad de la Hoya de Huesca.