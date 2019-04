Hacienda se reafirma con la deuda del tranvía y no evita el contencioso

El Ministerio de Hacienda no rebla con la deuda del tranvía: ha de computar todo, 189 millones, en la contabilidad de Zaragoza. No ha respondido formalmente al requerimiento enviado por el Ayuntamiento de Zaragoza, antes de presentar el contencioso administrativo en los tribunales el día 22, pero sí ha avanzado su criterio en un correo electrónico enviado al tesorero municipal. En él se reafirmó en lo manifestado el pasado marzo y, con ello, mantiene el veto de captar nuevos créditos bancarios. Rechaza que la línea Valdespartera-Parque Goya solo compute por 84,7 millones, como pide la ciudad y que le mantendría por debajo del 110% legal del nivel de endeudamiento. Y allana la judicialización de esta discrepancia.

La negativa del ministerio era un paso previo imprescindible para que el consistorio pueda acudir a los tribunales, y que ahora ya es irreversible. El consistorio intentará ganar en los juzgados lo que con el diálogo parece imposible, y es levantar el veto que impide contratar más préstamos por esa obligación de contabilizar la totalidad de ese pasivo imposible amortizar hasta el 2044. Aunque el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) llevará al próximo pleno del día 30 su plan b para que, incluso con esos 189 millones en la contabilidad, vuelva a bajar del 110% legal «a 31 de diciembre del 2019».

El responsable de Economía, Fernando Rivarés, anunció que este mes se votará el «reajuste» del actual plan de reducción de deuda al que le instaba el propio ministerio. Una revisión que permitirá iniciar el 2020 sin el veto, dentro de los límite legales del 110% de nivel de endeudamiento,ya con esos casi 190 millones incluidos en la contabilidad municipal. Y hacerlo, añadió «sin recortes y amortizando lo previsto» ya en el ejercicio, una cifra que superará los 70 millones de euros al final del 2019.

El documento no es un nuevo plan, como le exigía el PP, es la revisión del que sigue vigente, como instan a hacerlo el resto de partidos en la oposición y se está ultimando. Pero el mandato actual terminará con la nueva hoja de ruta aprobada y con vistas a iniciar el 2020 levantando ese veto y con la judicialización de la discrepancia contable.

Rivarés respondía así al portavoz de CHA, Carmelo Asensio, y a la concejala de Ciudadanos (Cs) Cristina García, en la Comisión de Economía y Cultura del ayuntamiento celebrada ayer. Y a ambos les daba cuenta de las últimas novedades de este rifirrafe con Hacienda. El concejal de ZeC reiteró que el requerimiento era una «obligación legal» antes de ir a los tribunales porque «lo que ha hecho el ministerio es dejar tirada a la ciudad», en un proyecto «magnífico» como es el tranvía. Y para avanzar en la solución «el tesorero y la jefa de Contabilidad volvieron al ministerio físicamente a una reunión técnica el 20 de marzo», para «concretar aspectos técnicos sobre esa contabilización injusta». Y es la respuesta a sus dudas las que permiten sabe que el ministerio no cambia de posición: «un mail enviado al tesorero, no al consejero, el pasado lunes dice, con un informe técnico, que la deuda generada con el tranvía hemos de computarla como deuda financiera». «Vamos, que no se bajan del burro», apostilló el edil, que calificó esta decisión como «una aberración y algo muy negativo para la ciudad». «Y por eso lo seguimos combatiendo», concluyó.

Asensio no ocultó su malestar con el ministerio y su «infame informe», sobre esa obligación de contabilizar la totalidad de la deuda del tranvía, que calificó de «inconsistente e injustificable en todos los sentidos». Respecto a la reducción de deuda, el nacionalista consideró que ese plan es un «objetivo razonablemente realizable». Mientras, García lamentó no ver «la luz al final del túnel» aunque añadió que Cs no entiende «el cambio de criterio del ministerio» y apoyará «las acciones que se lleven a cabo».