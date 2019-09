"Han dejado morir al Stadium Las Fuentes"

«Hace tiempo que lo veíamos venir. Llevan mucho tiempo dejando las instalaciones de la mano de Dios, apenas riegan y la hierba está muy alta, los vestuarios dan pena de lo poco que los cuidan y las piscinas este año ni las han pintado». Son palabras de una de las decenas de personas que hoy se han acercado al Stadium Las Fuentes a tomar el sol a escasos metros de las piscinas, completamente vacías y con multitud de hojas adornando la suciedad acumulada en los vasos. Ya no es temporada de baños pero para ellos los días de sol es siempre una ocasión de quedar con los amigos. Pero hoy no era un día cualquiera, era la fecha límite que los dueños de las instalaciones les habían dado para retirar sus hamacas y enseres de los vestuarios y el almacén que llevan décadas utilizando.

«Es una verdadera pena. Lo han dejado morir y ahora se escudan en que somos pocos abonados», explicaba otra abonada, ataviada con el bikini, bronceada y a pocos metros de esos hamaqueros que hoy en día solo se estilan en algunos pueblos. Se trata de un almacén donde sillas, tumbonas y mesas de picnic se amontonan en estantes bien ordenados con el número asignado a cada uno de los que acceden a pagar un alquiler adicional -4 euros- para tenerlos allí todo el año. Ahora son 700 abonados, pero a nadie se le olvidaba hoy los años de esplendor «cuando habían 4.000 o 5.000».

«Era el mejor de Zaragoza y tenía lista de espera para hacerse socio», recordaba Javier, mientras sacaba unas palas de su taquilla. «Yo estuve dos años esperando a que quedara alguna plaza vacante. Y a la entrada siempre había largas filas para entrar», apostillaba Félix, enroscado en su toalla después de una reconfortante ducha. Hoy ni él ni nadie sabe si le dejarán entrar más, porque «los dueños nos han dicho que tendremos que pagar entrada, que nuestros abonos ya no servirán, y ni siquiera nos han dicho cuánto habrá que abonar», lamentaban.

El Stadium Las Fuentes es un club social que hace las funciones de punto de encuentro. El mismo que se estrenó en 1970 con las piscinas que les llevaron a abandonar «la poza del Soto de Cantalobos o la playa de la Hojalata, bajo el Puente de Hierro». Eran otros tiempos, y todos tienen muy claro cuándo el futuro se empezó a torcer: «En el momento que quitaron los campos de fútbol, al vender esos terrenos para que hicieran el tercer cinturón, esto empezó a decaer», explicaban Félix y sus amigos, que también rememoraban «los importantes torneos de frontón que se organizaban».

«Han ganado mucho dinero con el Stadium y para nosotros es más que un símbolo, es como nuestra segunda casa», exponía otra de las abonadas. «Ha habido semanas que no me he duchado ningún día en casa», apunta otro para exponer el uso diario que se le daba. La imagen ahora es desoladora: centenares de taquillas lucían ayer abiertas, con ropa vieja en el suelo, zapatillas, pelotas, raquetas, periódicos de los 80 y un sinfín de enseres que se llevará el futuro complejo. Y en el exterior, la hierba luce alta y sin regar desde hace mucho. Tanto que ya ni recuerdan cuándo el Stadium se parecía al que un día fue.