Hartazgo en Pina de Ebro y Osera por los neumáticos abandonados

El pueblo de Osera volvió a amanecer una vez más con neumáticos esparcidos por uno de los caminos cercanos al pueblo. En torno a las seis de la tarde del miércoles, vecinos de la localidad dieron aviso de una furgoneta que se encontraba cercana a una propiedad privada donde posteriormente se divisaron, según el alcalde de la localidad, Enrique Gómez, «en torno a 200 neumáticos amontonados en un mismo punto». Se trata de un edificio abandonado en el término municipal de la localidad, denominado Portal Monegros, próximo a la carretera N-II.

No es la primera vez que ocurre debido a que el pasado 10 de agosto personal del ayuntamiento tuvo conocimiento de que se había arrojado una gran cantidad de neumáticos sin una autorización previa en este mismo lugar. En este caso, según explicó el alcalde de la localidad, Enrique Gómez, «los más de 40 neumáticos» estaban en «un terreno particular abandonado», por lo que el coste, que puede llegar a ascender «hasta los 1.300 euros», es responsabilidad del propietario del terreno. El alcalde continúa confiando en que no tengan que hacerse responsables los perjudicados y se termine teniendo conocimiento de quién ha realizado ambos actos gracias a la descripción del vehículo que se le ha transmitido a la Guardia Civil.

En caminos muy cercanos y transitados a la localidad de Pina de Ebro, ese mismo día, ocurrió algo semejante. Según explicó la alcaldesa de la localidad, Mercedes Abós, dieron parte tanto a la Guardia Civil como al Seprona, quienes les dijeron que era el propio ayuntamiento quien se tenía que hacer responsable económicamente de quitar los neumáticos de las zonas por las que estaban tirados.

Abós explicó que el ayuntamiento se había puesto en contacto con un gestor de residuos, que se iba a encargar de retirar los neumáticos. A pesar de considerar injusta la situación, ha sido el propio ayuntamiento el que ha tenido que asumir los costes de esta gestión

La investigación en esta localidad sigue abierta ya que, como explicaron desde el ayuntamiento, «las entradas a los caminos tienen cámaras», lo que facilitará la tarea de encontrar al que fue tirando a lo largo de 250 metros una gran cantidad de neumáticos.