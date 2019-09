Antonio Amador: «Hay que hacer a Andorra atractiva para las empresas»

–¿Es un buen momento para ser alcalde de Andorra?

–Por supuesto, es el mejor momento para serlo porque yo confío y además tengo la seguridad y la firmeza de que, con el equipo de gobierno y con algún cambio, Andorra tiene futuro. Es en lo que nos hemos centrado y nuestro objetivo en esta legislatura.

–¿Cuál será el futuro de los terrenos donde se emplaza la central?

–Hay muchos proyectos de energías renovables para toda la zona. En Andorra, aparte de que hay terrenos, estamos hablando con los agricultores porque es un sector que se va a ver directamente condicionado, dependiendo de las instalaciones. En el terreno de la central térmica hay dos cuestiones por resolver: su desmantelamiento, que conllevará un periodo de tiempo, y que tenemos unas infraestructuras que no podemos desaprovechar. Estamos luchando para que formen parte de los activos que Andorra puede ofrecer en un nuevo desarrollo. Hay una central férrea que comunica con el puerto de Tarragona, que es un valor muy importante. También, una canalización que sube agua hasta la central… Tenemos que ver qué uso se le da y no precipitarnos.

– ¿Se están concretando ayudas desde la DGA?

– Las ayudas que puede ofrecer la DGA están ahí pero son de una capacidad limitada. Reconvertir un impacto como el que suponía el sector minero y eléctrico, no solo en Andorra, sino en toda la provincia, es inabordable para una institución como el Gobierno de Aragón. En Europa es donde realmente se trazarán el marco y las inversiones que permitan a regiones europeas como la nuestra hacer su transición, para este plan de reindustrialización de zonas especialmente afectadas. Y sin olvidar al Gobierno de España. La repercusión de que esté en funciones, aparte de la financiación autonómica, tiene otras parálisis importantes que afectan directamente al territorio. El cierre lo estamos notando antes de que llegue el cese de la actividad y las energías renovables, sinceramente, no son la alternativa al cierre de la central. Repercute económicamente en la zona de una manera que no suple la instalación de parques fotovoltaicos.

–¿Qué va a hacer la nueva corporación municipal con los polígonos industriales de la zona y que estén infrautilizados?

–Andorra tiene unos polígonos que hay que adecuarlos y modernizarlos. Dotar de banda ancha a las empresas. Actuaremos en ellos y corregiremos las carencias que tienen. Tenemos que promocionar el municipio y sus activos. Tiene la vía ferroviaria que conecta con Tarragona, hay que dotarla de agua y garantizar el suministro, tanto para el abastecimiento industrial como el agroalimentario y el propio consumo. Tenemos una mano de obra muy cualificada en cuanto al mantenimiento de grandes industrias. Un sector de transporte muy importante y profesionalizado. Hay que mirar qué tenemos que hacer para que Andorra sea un punto atractivo para la instalación de nuevas empresas.

–¿Cómo se han encontrado el ayuntamiento?

–No era el modelo de ayuntamiento que queremos, pensamos que está obsoleto en varias cuestiones básicas. Me refiero a aspectos de modernización, de tramitación y de comodidad para los vecinos e implantación de nuevas tecnologías. También la eliminación de barreras arquitectónicas. Además, nuestro objetivo es ni uno menos: tenemos una plantilla de trabajadores amplia y creemos que podemos ser mucho más eficientes y efectivos manteniéndola. Prepararemos el ayuntamiento para los próximos 20 años.

– ¿Qué tal está siendo la sintonía en el Gobierno con Ciudadanos, PAR e IU?

– Dijimos que llegaba un momento a Andorra en el que necesitaba gobernabilidad y está siendo muy buena, lo que nos permite sacar adelante proyectos, de poner en práctica ideas. Nos garantizamos este aspecto hablando previamente con todos los grupos. Hubo con uno con el que no pudimos coincidir, pero hablamos con todos los demás. Las delegaciones que tienen los concejales, independientemente del grupo político, son las que solicitaron. La situación requiere unidad. Quitando alguna discrepancia política dentro de las disputas de los partidos, confío en que estemos a la altura de lo que nos ha pedido la gente y que prioricemos el interés de Andorra.

–¿Qué espera de PP?

–Con el PP las relaciones son muy correctas, son dos miembros más de la corporación. Silvia tiene experiencia y aportará y José Carlos ha decidido dar el paso de meterse en política para trabajar con el pueblo. Por las relaciones con el PP estoy convencido de que no habrá ningún problema.

–¿Y con Elijo Andorra y su excompañero Antonio Donoso (dejó el PSOE tras perder las primarias)?

–Confió en que el tiempo normalizará las relaciones. Debemos estar a la altura de la situación que exige la localidad.