"He pensado que era un terremoto"

Ha sido un estruendo tremendo, sobre las tres y media de la madrugada. Y los vecinos han pensado que ocurría algo muy grave. Santiago, que vive en el primer piso del número 10 de la calle Florián Rey, en el barrio zaragozano de Las Fuentes, ha pensado que era "un terremoto". "Me he despertado sobresaltado", explica. "Me he asomado a la parte de atrás, a la que da al patio interior, y he visto que en el último piso de la casa de enfrente había un compresor de aire acondicionado ardiendo".

Pero no ha sido un terremoto sino una explosión de gas. Un hombre que vive en el cuarto piso del número 11 de Escultor Belliure ha encendido un pitillo y, en ese mismo instante, ha estallado la bombona de gas de un estufa de butano que tenía en su piso.

"Le he oído gritar "¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!" y alguien ha llamado enseguida a los servicios de emergencia", continúa Santiago. Desde su vivienda se ve el efecto de la deflagración. El suelo del patio interior está cubierto de cristales rotos, persianas, marcos de ventana y trozos de tubería de PVC.

Al estallar la bombona, los cristales y partes de la fachada trasera del edificio del siniestro han salido disparados y se han estrellado contra las ventanas del inmueble de Florián Rey, que está justo enfrente.

"Nos hemos llevado un susto tremendo", dice Elena, que vive en el segundo piso del mismo edificio. "Por efecto de la onda expansiva han saltado cascotes que han alcanzado a las casas situadas más cerca", señala.

La víctima de la explosión ha sido atendida por los bomberos y ha bajado "por su propio pie" a la ambulancia que le esperaba en la calle, según han relatado varios testigos presenciales. "Por lo que han dicho tenía muchas quemaduras", ha comentado Santiago.