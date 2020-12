Héctor García es el nuevo alcalde de Escucha tras la moción de censura

Héctor García es el nuevo alcalde de Escucha tras la celebración de la moción de censura que tuvo lugar el jueves al ya ex primer edil de la localidad, Luis Fernando Marín. El proceso salió adelante con los votos a favor de los tres concejales de Ciudadanos, los de los tres de Chunta Aragonesista (CHA) y el voto en contra del concejal no adscrito (Marín), quien fue expulsado del que fuera su grupo, Ciudadanos.

Después de la votación de la moción de censura, que se celebró con normalidad, el Ayuntamiento de Escucha inicia una nueva etapa con García al frente y apoyado por su grupo y CHA. Tendrá que ocuparse de asuntos sin resolver en el consistorio, como es el presupuesto del 2021, ya que todavía operan con las cuentas prorrogadas del año 2019.

Así lo recuerda García, para quien «lo primero» es consensuar el presupuesto. Asegura que asume el nuevo cargo «con muchas ganas», ya que «nos hemos quitado un peso de encima, queríamos terminar esta situación porque era insostenible», comenta, diciendo que «no había otra manera de hacerlo». Para el joven de 32 años esta es su primera legislatura como concejal, ahora ya como alcalde, y subraya que la ilusión y la humildad van a marcar el trabajo a partir de ahora en el consistorio de Escucha.

Una de las líneas más importantes para García es ayudar al municipio, ya que según explica, hasta ahora no se ha pensado en el comercio ni los autónomos o empresarios en relación a la crisis de coronavirus. «Debemos ser de los pocos municipios que no ha ayudado a sus vecinos», lamenta el alcalde.

Desde CHA, Javier Carbó cree que es «un poco pronto» para hablar de las líneas a seguir, pero cree que la necesidad y la urgencia era «frenar las irregularidades que se estaban cometiendo». Tras ese primer paso, defiende que es momento de organizar la alcaldía para tener un nuevo presupuesto. «Hay un desfase total porque este hombre ha hecho y ha desecho lo que le ha dado la gana con las partidas y estamos encorsetados», dice refiriéndose al exalcalde.

En el pacto de gobernabilidad, CHA ha ofrecido «trabajo y experiencia», ya que lideró el consistorio en dos legislaturas, del 2011 al 2019. La agrupación considera que hay asuntos que se han quedado «muy tocados» durante el mandato de Marín. Y Carbó pone como ejemplo la pérdida de subvenciones, «teníamos en líneas de trabajo como turismo e infraestructuras, que se han perdido», dice. Asimismo, apunta a la reapertura del museo u otras actuaciones turísticas de otros centros, quedando algunas «abandonadas».

El concejal también hace referencia a las consecuencias de la borrasca Gloria, «que no han sido capaces de resolver». Entre los afectados están el pabellón municipal y una nave industrial, con cuya empresa al parecer el alcalde no habló. Mientras que para el pabellón, el ayuntamiento no se acogió a subvenciones o ayudas en relación a la tormenta. «Creo que habrá que estar medio año enderezando el timón del barco», opina.

El exalcalde Marín encabezó la lista electoral de Ciudadanos en Escucha en las últimas elecciones municipales, y con cuatro concejales arrebató la alcaldía a CHA (con tres representantes locales). La formación política alegó la expulsión del regidor del partido a que el resto de compañeros tenían conocimiento de diferentes hechos «que conculcan la normativa interna y atentan contra los valores que la formación liberal defiende en todas las instituciones», según indicó el partido.

El exalcalde lideró el ayuntamiento con el PSOE desde 1987 hasta 2007. Fue condenado a dos años de prisión como autor de un delito de revelación de secretos, y hace un año, ya en la alcaldía, fue investigado por un presunto delito de abuso sexual.