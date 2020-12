Héctor García: «Somos gente joven con ilusión por sacar el pueblo adelante»

Héctor García es un joven de 32 años, natural de Escucha, que hasta el pasado jueves ejercía como teniente de alcalde en esta localidad de las Cuencas Mineras. Hoy cumple su cuarto día como alcalde, tras la moción de censura aprobada al ya ex primer edil, Luis Fernando Marín.

¿Cómo afronta su nuevo cargo?

Con mucha ilusión, somos gente joven que tenemos mucha ilusión por sacar el pueblo adelante.

¿Por qué ha decidido asumirlo?

Por la situación que había de inestabilidad, provocada por Luis Fernando, que nos ha obligado a llegar a este punto. También viene precedida por su expulsión de Ciudadanos. Nos quedamos en el equipo de Gobierno tres concejales de Ciudadanos, tres de CHA y él como no adscrito. Nosotros nos presentamos con un programa electoral factible, que se podía llevar a cabo y nos empezamos a dar cuenta de que no contaba con nosotros. Al principio sí que teníamos reuniones semanales, exponíamos temas, pero no iban a ningún sitio. Estábamos hartos y encima no nos trataba bien porque cuando le llevabas la contraria se ponía como una bestia y tenía que ser lo que decidía él. Nosotros no tenemos ningún problema personal con él, sino con su forma de gestionar el ayuntamiento. Si él de primeras nos hubiera dejado las cosas claras y nos hubiera avisado de lo que iba a hacer, habríamos tomado la decisión de no presentarnos a las elecciones. Fue sentarse en el sillón y cambió su forma de pensar, era todo discusión, una locura.

¿Era una situación insostenible?

Sí. Por ejemplo, acordábamos algún asunto y al día siguiente ya se le había olvidado y empezaba a hacer lo que él quería. Eran reuniones tontas y dijimos que no podía seguir así. Decidimos entre todos que se fuera y él dijo que de ninguna manera, que quería aguantar como fuera. El problema es que no se ha hecho nada bien porque no se ha hecho nada. Han pasado los meses y el pueblo está igual. Lo único que se ha hecho ha sido contratar a gente como personal del ayuntamiento y tener problemas en el presupuesto, que encima estaba prorrogado.

Dijo que la moción de censura era la única manera de solucionar la situación. ¿Por qué?

Él quería hacer un pacto de mínimos, como lo llama él, pero al final era lo que él quería, porque le proponías cosas y no cedía. Era imposible.

Ha sido apoyado por CHA. ¿Contará con ellos a partir de ahora?

Todavía es muy pronto, pero tendremos las reuniones que sean oportunas para conocer su punto de vista y creo que cuanta más gente siempre es mejor. El objetivo común es intentar llevar Escucha a lo más alto y no se cierra la puerta, al revés.

¿Cuál es el objetivo que se ha planteado?

Lo primero es reunirnos con empresarios y comercios de la localidad para tratar los asuntos de la pandemia, para ver de qué manera se puede ayudar a paliar esta crisis del covid. Teníamos pensado destinar el dinero dedicado a fiestas, sobre unos 18.000 euros que estaban sin tocar, ya que no se pueden celebrar, y este hombre nos lo quitó del presupuesto para pagar nóminas porque no le llegaba por la contratación de gente. También tenemos pensado hablar con las asociaciones de Escucha para conocer sus inquietudes porque son muy importantes para el desarrollo del pueblo.

¿A cuántas personas contrató?

No sé decirte, ha ido contratando y a la vez echaba a otros. Todo sin contar con nosotros, que teníamos pensado hacer una bolsa de trabajo para todo el pueblo, alrededor de 3 o 4 meses y que la gente fuera rotando, para dar trabajo a la mayoría del pueblo.

¿Existe una alta demanda de empleo en Escucha?

Tenemos bastante suerte porque está la empresa de Genepol y Fertinagro y hay bastante trabajo en el municipio y en los de alrededor.

¿Qué necesidades más urgentes tiene la localidad?

Lo primero es enterarnos bien de todo, porque es como si entráramos de cero, porque no tenemos ningún dato sobre la mesa, no hay nada, simplemente lo que nos hemos enterado por prensa. Por ejemplo, con el tema de la central térmica no sabemos cómo está la negociación, ni con ningún proyecto en marcha.

¿Qué peticiones le trasladan los vecinos?

Entre el ayuntamiento y la pandemia no tienes tiempo de estar con gente, pero nos han dado ánimo, hay mucha gente que ve necesario este cambio. Y con el que no esté de acuerdo, lo que tenemos que hacer es demostrarles que el cambio era necesario con las ganas y la humildad que tenemos y que somos capaces.

¿Cuántas subvenciones podrían haberse perdido?

Si te soy sincero, CHA se enteraba más de lo que pasaba aquí que nosotros y nos pillaban muchas cosas de sorpresa.

¿Cómo ha podido afectar al municipio esta situación?

Él sí que veía el avance, hablabas con él y se ponía como un burro. Pero no te lo puedo decir porque no lo sé. Hay varias empresas que quieren ampliar, como Fertinagro, y generar empleo, entonces habrá que sentarse con ellos y ver las necesidades, porque lo que tiene que hacer alcaldía es ayudar y facilitarles las cosas.

Tampoco se ha solucionado el efecto de la borrasca Gloria.

La borrasca derribó el pabellón, no tenemos donde los chicos practiquen deporte y sigue ahí a mitad de derribar, no sabemos lo que tenía en mente hacer, aparte quería hacer un proyecto elevado de precio. Él siempre iba a lo grande, con proyectos de ‘megaestructura’. Y el nuevo pabellón hay que sacarlo adelante sí o sí, porque es el único pabellón que tiene el municipio.

¿Qué otros proyectos hay sobre la mesa?

Tenemos que apostar por el turismo, ya que tenemos el museo minero, y hay que mimarlo. Ojalá pase pronto la pandemia para promocionarlo como se merece. También tenemos dos subvenciones para el centro de interpretación de la minería, de las que nos enteramos hace diez días, e intentaremos que nos dé tiempo a aprovecharlas porque cumplen pronto. En tema de vivienda, tenemos cinco sin restaurar, que con poco dinero se podrían llevar a cabo, y lo que tenemos que hacer es que la gente se quede aquí y no se vaya a vivir a pueblos vecinos como Utrillas y Montalbán porque no tenga para alquilar vivienda, porque trabajo hay. Y a corto plazo está la instalación de la fibra óptica por el grupo Embou Más Móvil, que se empezará a comercializar en febrero.

¿Cómo se ha vivido la pandemia?

Ha habido un poco de todo, con días en los que la gente estaba asustada. El exalcalde, al ser sanitario, tampoco nos dejaba avisar en una app del bando municipal si había casos e informar sobre las medidas de prevención. Mucha gente se preguntaba qué pasaba porque no se decía nada. Le decíamos que hiciera algún bando con las recomendaciones sanitarias y no ha hecho casi ninguno.