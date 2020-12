«Hemos puesto alfombras a todo el mundo para que se incorporara a los presupuestos»

--Ha insistido en que los presupuestos que se aprobarán la próxima semana son «robustos y flexibles». Sin las ayudas de Europa y el Estado, ¿serían así?

--Se van a aprobar en tiempo y forma y eso tiene mucha importancia para gestionar desde el primer día. Son flexibles porque si no hubiéramos tenido el dinero que ha insuflado Madrid nos habría quedado lo justo para pagar el capítulo I (gasto de personal) en una situación de pandemia como la actual. Serán flexibles porque la aportación de los fondos REACT-EU nos permite incorporarlos sin asignarlos específicamente a ningún departamento hasta que no conozcamos el reglamento. En cuanto lo sepamos, podremos asignar ese dinero a departamentos concretos, que liberarán partidas para el gasto propio de cada uno de ellos

--Con lo que ha evolucionado la pandemia desde que se presentó el proyecto presupuestario, hace dos meses, ¿cree que deberán hacerse muchas modificaciones?

--En el momento en que tengamos concreción sobre los fondos europeos veremos qué pasa. Vamos a tener un gasto extraordinario en sanidad, educación y políticas sociales, eso ya está previsto. Aun así, habrá que variar en el momento en el que veamos cómo se concretan todos los fondos. Lo mismo ocurrirá con otros fondos de colaboración público-privada para grandes proyectos en los que ya trabajan varias consejerías para que Aragón tenga el menor monocultivo posible, potenciando no solo la automoción, sino el potencial logístico, el agroalimentario y el tecnológico.

--¿El escenario de crecimiento que proyectó sigue vigente?

El PP decía que este presupuesto no se mejora con enmiendas, sino que debe hacerse desde la misma estructura. Predecía cosas que parecía que deseaba que pasaran. Por ejemplo, que no iban a llegar los fondos europeos, utilizando la posición de Hungría o Polonia. Pues bueno, llegan los fondos. Decían que no había un presupuesto creíble por la previsión de ingresos y gastos. Pues yo me remito al informe de la Airef, que es independiente y dice que las previsiones de Aragón se sitúan en las que hemos hecho. El PP y Vox, que en esto van juntos, hablaban de un infierno fiscal. Pues la presión fiscal es del 4,87% cuando el año pasado era del 4,96%. En España era del 5,19% y ahora es del 5,36%. Es decir, no hay más presión fiscal que la media, los escenarios de ingresos y gastos están validados por la Airef y los nubarrones sobre la no llegada de los fondos europeos se van despejando. Nos hemos movido en escenarios centrales, en los que la caída del PIB será muy dura pero menor que a nivel nacional y por tanto la recuperación será menos costosa, aunque la situación sea complicada.

--Sorprende el alto grado de consenso con estas cuentas.

--Ha habido quien ha arrimado el hombro con los argumentos de la estrategia de la recuperación y ha habido otros, y lamento decir que con gran error de cálculo y escasa altura de miras, que no han querido hacerlo. Hemos hablado con los grupos, con los agentes sociales, la federación de municipios… Nadie puede decir que hemos ido a por los votos necesarios para aprobarlos porque ya teníamos la mayoría, pero creíamos que quedarnos en eso era cicatero.

--Hubo publicidad, pero no se citaron con el PP...

--El presidente de la comunidad autónoma, y yo lo hice público, llamó en el puente de Todos los Santos a todos los grupos parlamentarios, empezando por el de mayor representación. Y a los agentes sociales. Hubo contactos con todos salvo con el PP porque devolvió la llamada pasado el puente. Se le comentó lo mismo que a los demás y no hicieron ninguna propuesta. Otros partidos que no están en el Gobierno, como Cs o IU, sí las hicieron. Y alguna se ha incorporado.

--Pero podrían haber incorporado al PP después. ¿Aceptarán muchas enmiendas, siendo que apelan tanto al consenso?

--Me consta que se incorporarán enmiendas de los grupos, aunque hay alguna que no porque va directamente a aminorar ingresos de la comunidad. Me refiero a una del PP, en la que además no plantea cómo se compensa esa merma de ingresos. Yo creo que es una enmienda, la 116, que hace perder cientos de millones de euros al modificar el IRPF, con un componente ideológico muy claro que se carga el presupuesto de este año. Supondría prácticamente la desaparición de todo el presupuesto que ha crecido sanidad este año para atender la pandemia.

--¿Esperaba tantas facilidades?

--Más que dar facilidades, la mayoría de los grupos se ha sentido tan partícipe y responsable de la génesis como los que forman parte del Gobierno. Ese es el espíritu de la estrategia de recuperación y sus medidas. Siempre he planteado estos presupuestos al servicio de algo más amplio que el cuatripartito, para paliar los efectos de la crisis. No había que esperar muchas enmiendas porque se ha hablado mucho con todos.

--La regla de gasto se ha suspendido para el 2020 y el 2021. ¿Qué sucederá en el 2022 con la estabilidad presupuestaria?

--Si no se hubiera suspendido no sería creíble ningún presupuesto. Por supuesto que generará deuda, pero mucha menos de la que podía generarse, porque el Estado aporta un 1,1%% del 2,2% del déficit de tope mediante transferencias y no computará como deuda.

--Pero habrá que pagarla algún día. ¿Será una grave hipoteca?

--Tendremos que deglutir la deuda en los próximos años, sí, como pasa con todas las crisis. Todavía en estos presupuestos hay una partida de 37 millones para afrontar la deuda generada en la anterior. Pasa también en las economías familiares. Lo importante es no llegar a un nivel que imposibilite deglutir esa deuda. Y nuestro nivel está dos puntos por debajo de la media nacional.



--Hablan mucho de los proyectos que se están diseñando para salir de la crisis, pero no conocemos ninguno. ¿Existen?

--Los fondos React-EU vendrán directamente de Europa a las comunidades y en cuanto se cierre el reglamento se podrá concretar todo. Los fondos de resiliencia tienen un plazo temporal más largo y también serán importantes.

--¿Pero puede destacar alguno de esos proyectos que anuncian pero no concretan?

--Los conozco pero no se puede avanzar nada. Hay algunos muy potentes, pero lo primero que exigen es una cláusula de confidencialidad.

--¿Imaginaba una confección de los presupuestos tan cómoda?

--Comodidad no significa que no haya habido esfuerzo.

--¿Con qué socio o compañero de Consejo de Gobierno ha tenido que pelear más durante el diseño de las cuentas?

--Todos los consejeros han defendido con uñas y dientes sus departamentos, pero nunca han abandonado la visión de lo que es prioritario ahora. Si algo no se podrá decir es que se ha aplicado el rodillo. Porque si más del 70% de la representación parlamentaria está de acuerdo… Hemos puesto alfombras a todo el mundo para que se incorporara a los presupuestos.

--Hay muchos sectores que exigen planes de rescate porque las medidas les han afectado duramente. No parece que las ayudas creadas hasta ahora les sirvan de mucho.

--Con toda sinceridad, hay sectores que mientras no se normalice la actividad van a sufrir un daño estructural y no hay ayuda directa que pueda evitarlo. Ahí tiene mucho que decir la Administración General del Estado. Ya lo ha hecho con la aplicación de los erte que ha permitido a muchas empresas seguir vivas. Es cierto que hay realidades muy crudas y todas las ayudas son insuficientes. Pero por mucho que se amplíen no se va a arreglar el problema, porque las soluciones son a medio o largo plazo. Es muy doloroso, pero hay que tomar decisiones con criterios sanitarios, aunque condicionen la economía. Además la epidemia no ha dado tregua: en cuanto superamos la primera ola llegaron la segunda y la tercera.

--Los presupuestos contemplan una caída de ingresos por encima del 13%, pero no aumenta la presión fiscal. ¿No prevé ninguna revisión al alza de los impuestos?

--En estos momentos, contrarrestar una disminución de ingresos con nuevas figuras impositivas podría tener un efecto perverso en una economía en crisis. Lo primero que hay que ver es en qué tiempo somos capaces de recuperar la situación previa a la pandemia. De la anterior crisis nos ha costado diez años. Ahora las peores previsiones hablan de tres. En ese escenario nos tenemos que situar para poder revaluar y reflexionar sobre esto. Ya no será una reflexión de si más impuestos o menos, sino si las figuras impositivas valen igual que antes. A lo mejor hay que pensar en cómo se financian las comunidades y qué figuras impositivas dependen de ellas.

--En una situación como la actual, ¿tiene sentido revisar la financiación autonómica, como se anuncia reiteradamente sin que se llegue a abordar?

--Voluntad por parte del ministerio hay. Le honra a la ministra que lo mantenga en la agenda porque hay que reconocer que en estos momentos el debate es complejo.

--¿Es partidario de la armonización fiscal entre comunidades?

--Tal vez lo que sea necesario es que al calor de la pandemia no se generen situaciones más desiguales, porque si no sería más complicado afrontar el debate. Ahí sí que se pueden introducir elementos de armonización que no tienen por qué hipotecar la autonomía de las comunidades para modular sus propias figuras fiscales. Pero creo que es imprescindible que se acote la disparidad que existe en determinados impuestos, porque entonces sí se podría estar cerca de lo que se llama dumping fiscal. Lo que me extraña es que esto no lo defiendan todos los grupos políticos en Aragón, porque es evidente. No puede ser que a alguien le resulte más rentable cambiar de domicilio y comprarse un piso en Madrid para pagar menos. Y no hablo solo de grandes empresas.

--Ante la posición de la presidenta de Madrid, y la de ERC que es quien ha introducido este debate en los propios presupuestos estatales, ¿de quién está más cerca?

--Desde luego, me sitúo muy lejos de lo que dice Ayuso pero no me termino de creer a ERC. Y no porque sea un partido con el que tengo grandes diferencias, sino porque si veo la historia de los partidos nacionalistas de Cataluña, no se han preocupado de otros territorios, precisamente.

--¿Habría que revisar los privilegios forales y el cupo vasco?

--Creo que habría que entrar en el el cupo y en cómo se calcula.

--Habla mucho de la estrategia de recuperación. ¿Es algo más que un documento? ¿Se puede ver el impacto?

--Sí. Y creo que en cuanto pase un poco de tiempo nos tendremos que sentar y actualizar algunas cosas que se pensaron para una duración más corta de la pandemia, ver por qué algunas medidas planteadas no han surtido efecto como se pretendía… La estrategia debe ser un documento vivo.

--El presidente de Aragón decía que no es momento de izquierdas y derechas. Entonces, ¿de qué sirve la ideología?

--Los presupuestos siempre son una herramienta que expresa el sentir del Gobierno. A veces confundimos la filosofía política con las posiciones partidarias. No es momento de sectarismos y al mismo tiempo diré que este presupuesto tiene unas señas de identidad en las que se ha ampliado mucho el espectro. Hemos aprendido de la crisis anterior y salvo posiciones muy insolidarias que ojalá sigan siendo minoritarias en Europa, nadie reivindica salidas de la crisis como las del 2008. Ni siquiera la mayoría conservadora europea. Porque se ha demostrado que eran ineficientes. Claro que ahora saldremos con deuda, pero podremos salir antes de la crisis.

--¿No han mandado mensajes contradictorios que confunden a la ciudadanía? Por un lado exigían responsabilidad y ponían limitaciones al mismo tiempo que se animaba a hacer turismo y consumir.

--Yo he escuchado en los medios que había que abrir todo para reactivar la economía y esos mismos medios decían a los 15 días que debíamos tomar ejemplo de otros países que cerraban cuando aquí abríamos. También tenemos que ver lo positivo: en un tiempo récord tenemos una vacuna. Es histórico, ya que se ha conseguido en menos de un año cuando para otros virus se ha tardado décadas.