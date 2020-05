Hiere a un policía local de Zaragoza con un arma blanca tras saltarse una orden de alejamiento de su 'ex'

Un agente de la Policía Local de Zaragoza resultó herido de arma blanca en una intervención contra la violencia machista. Los agentes acudieron a la calle Berenguer de Bardají, en el barrio de Delicias, después de que el autor de esa agresión quebrantara una orden de alejamiento con respecto a su ex.

Según fuentes policiales, el hombre, identificado como S. C. C. y de 47 años, no respetó dicha medida cautelar acercándose no solo a su expareja, sino también a la hija de esta. Ocurrió a las 20.35 horas, momento en el que una patrulla estaba realizando labores de tráfico y escuchó unos gritos procedentes de un bar, así que decidieron ir para ver qué pasaba.

Ya en el lugar comprobaron que el sospechoso había incumplido una orden de alejamiento, por lo que cuando iban a realizar la detención, el hombre sacó un arma de pequeñas dimensiones y se la clavó a un agente en la palma de su mano.

Tras ser reducido, el sospechoso fue puesto a disposición del Cuerpo Nacional de Policía que es el encargado de la investigación y que será el que lo ponga a disposición del Juzgado de Guardia como supuesto autor de un delito de quebrantamiento y otro de atentado a la autoridad.