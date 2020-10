Historias de mujer migrante

Son escasos o prácticamente nulos los escritos que recogen la historia de las mujeres migrantes de la zona del Jiloca. Son ellas mismas las que guardan en su memoria lo que supuso un fenómeno hace decenas de años.

Sí conocemos la migración desde el punto de vista masculino. Y a partir de ahora la descubriremos a través de las voces femeninas con las que investiga el Centro de Estudios del Jiloca (CEJ). En su proyecto sobre la migración durante el franquismo, entre los años 40 y 80, realizado por Vega Latorre y Mercedes Rubio, se analizan las razones por las que las más jóvenes de las familias se marchaban de sus hogares.

«Estamos viendo que en los años 40 y 50 se emigraba por necesidad económica y en los 60 tardíos y 70 era para estudiar porque la otra salida que tenían era el campo, y se formaban en un oficio como administración o simplemente corte y confección», explica Vega Latorre. Es una de las conclusiones que ya figuran en este estudio que se nutre del testimonio de mujeres del valle del Jiloca.

Resulta curioso cómo todas estas mujeres tienen algo en común y es el no querer hablar sobre su vivencia. «No por vergüenza, sino porque consideran que su historia no es válida y no tiene por qué ser escuchada», apunta la investigadora. «Qué te voy a contar yo a ti» es la frase más recurrente al hacer la entrevista.

El CEJ recoge sus historias y de esta manera otorga el valor que poseen, visibilizando la figura de la mujer, así como la valentía y voluntad que desde bien jóvenes les caracterizaba. «Cuando hablas con ellas te quedas alucinada, sabiendo que se fueron con 14 años a servir, a ciudades como Barcelona solas, e incluso a Canadá en avión con sus hijos pequeños, y para mí sí que tiene un valor», subraya.

Las mujeres del Jiloca partían a lugares distintos, sobre todo Valencia y Zaragoza, y en menor medida a Madrid. Además de Canadá, con varios casos entre los testimonios ya recogidos que se han obtenido con entrevistas de manera presencial y por vía telefónica, incluso con videollamadas –facilitadas por alguna persona de su entorno o por ellas mismas–.

La mayoría de las voces corresponden a las propias mujeres que vivieron la emigración, no obstante también se recogen relatos contados por sus hijos. El paseo de los jueves por la tarde en su día libre es por ejemplo uno de los recuerdos que comparten muchas de ellas. «Muchas encontraron marido en esos paseos a Los Porches», comenta alegremente Latorre.

Cuarenta testimonios

Este estudio cuenta con la subvención de memoria histórica de la DGA, en la que se valoran investigaciones que abarquen el periodo del franquismo. Su intención es alcanzar los 40 testimonios, de los que ya tienen 30, por lo que siguen en la búsqueda de más mujeres, que pueden ponerse en contacto en la dirección migracionfemeninaxiloca@gmail.com.

En un momento en el que se habla de despoblación en la provincia de Teruel, es importante recordar que hace ya 80 años las mujeres marchaban a otros lugares. Hay quien se fue unos cuantos años y después regresó, mientras que otras nunca volvieron. Sin embargo, todas ellas mantienen relación con su tierra y guardan el arraigo con su pueblo.