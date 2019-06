Las hogueras de San Juan arderán en 13 distritos

Todo listo para celebrar la noche de San Juan, la más corta del año. En Zaragoza, 13 serán los barrios que podrán prender sus hogueras, después de que varios hayan tenido que suspender este momento tan especial al no superar las revisiones que realizan los Bomberos para garantizar la seguridad.

Las primeras en añadir más temperatura a la noche de verano serán las de los barrios de Valdespartera, Oliver-Valdefierro, Miralbueno y El Rabal, que hoy prenderán sus estructuras. Un momento que sirve de reunión vecinal y que suele estar amenizado con más actividades.

Por ejemplo, en el distrito Universidad, que quemarán mañana su hoguera, empezaron a celebrar la llegada del verano ayer y prolongarán su bienvenida hasta el lunes. Habrá teatro, espectáculos, actuaciones y todo pensando en los más pequeños y mayores del barrio.

Mañana el fuego prenderá en los barrios de Casablanca, Delicias, El Rabal (que repite), La Almozara, Torrero, Universidad, Rosales del Canal, Montañana, San Juan de Mozarrifar y San Gregorio. Los horarios son de los más variado porque hay algunas que comenzarán a arder a las 18.00 horas y otras a las 20.00 horas y otras a las 23.00.

Desde la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ) lamentaron «que este año se prohíban las tradicionales hogueras en algunos de nuestros barrios, como La Paz, Barrio Jesús, el Gancho o la Madalena». Denunciaron las dificultades técnicas y administrativas que las organizaciones vecinales nos encontramos para realizar cualquier tipo de actividad lúdica o reivindicativa en los diferentes espacios público.

Desde la Asamblea de la Semana Cultural de la Magdalena, que busca alternativas, criticaron que «cuando las normativas vienen a crear problemas y no a resolverlos, las cosas no se están haciendo bien» y denunciaron que desde el consistorio no se ha presentado alternativa alguna para poder cumplir con la normativa, en lugar de prohibir directamente el acto.