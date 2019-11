El hospital de Alcañiz, otra vez en peligro

La construcción del hospital de Alcañiz pende de un hilo. Otra vez. Hasta ahora, desde el Departamento de Sanidad se venía diciendo que, aunque las obras iban más despacio de lo que deberían, se estaba en tiempo de cumplir el plazo, previsto para finales del 2021. Sin embargo, el guión ha dado un giro en las últimas semanas y el proyecto corre peligro. Tanto que si la unión temporal de empresas (ute) encargada del proyecto (OHL-Dragados) no pone medios materiales necesarios para garantizar que continúen los trabajos antes de final de año, el Salud tendrá que rescindir el contrato y, una vez más, el hospital de Alcañiz se verá inmerso en nuevos retrasos. La historia de nunca acabar.

La empresa ha puesto a la DGA en una situación complicada al solicitar una modificación del contrato. Y la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, ha reconocido esta mañana durante su comparecencia en las Cortes que la dirección les ha advertido de que “peligra” el periodo para cumplir con los trabajos en la zona. “Estamos muy preocupados porque la lentitud es clamorosa. Hasta ahora ha sido mucha la insistencia, pero la dirección facultativa de la obra nos está avisando de que puede verse en cuestión la viabilidad técnica de terminar el hospital en su fecha", ha dicho. Ante esta situación, el Salud ya ha requerido formalmente a la ute que “inmediatamente” dote de todos los materiales precisos y personales para cumplir las fechas estimadas en el proyecto.

La empresa, de momento, no ha respondido a esta exigencia desde el departamento, mientras que fuentes de la consejería han indicado a este diario que deberá hacerlo antes de que termine el año. Si esto no se produce, el contrato será rescindido. De igual manera, si la empresa responde diciendo que no puede aportar más materiales y, por tanto, que no puede asumir el proyecto “se tomarían las medidas antes”, han precisado. Respecto a la oferta que hizo la empresa, Ventura ha reconocido que Ohl-Dragados "hizo la oferta económica más baja, pero sin llegar a ser temeraria", ha indicado. "No puedo aventurar cuál es el interés de la empresa de no construir", ha indicado.

Actualmente, el porcentaje de ejecución de la obra es del 10% y se ha completado en su totalidad la estructura del edificio hospitalario, mientras que se está trabajando en el levantamiento de las estructuras del bloque de consultas y del edificio industrial. Hasta el pasado mes de octubre, se habían certificado obras por un importe de 5,4 millones de euros desde que empezaron los trabajos. “La ute contratista no ha ejecutado más obra por decisión propia”, han precisado desde Sanidad. El Salud, además, recalca que “siempre ha existido a disposición de la empresa el crédito comprometido”, siendo “su absoluta responsabilidad” el no haber realizado un mayor volumen de trabajos. “Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante en cada presupuesto con este hospital, también con el de Teruel, y la responsabilidad de no construir es únicamente de la empresa. Desde la DGA no les ponemos ningún impedimento para hacer modificaciones", ha dicho.

Críticas de PP y Cs

Las explicaciones de Ventura sobre las obras del hospital de Alcañiz no han convencido a las portavoces en la comisión de PP y Cs. De hecho, tanto Ana Marín como Susana Gaspar se han mostrado críticas con la gestión respecto a esta infraestructuras y, durante el turno de réplica de la consejera, la han interrumpido varias veces con comentarios en alto mientras Ventura ejercía la palabra. "Déjeme hablar", le ha pedido la consejera a Marín en un momento, mientras que a Gaspar le ha comentado que ella sí había respetado su turno sin interrumpirle.

Tanto PP como Cs han juzgado los presupuestos para el Departamento de Sanidad en el 2020 al considerarlos "continuistas", "insuficientes", "ficticios" y que "tan solo responden a una política de partido", han dicho. De hecho, tanto Marín (PP) como Gaspar (Cs) han anunciado que sus partidos presentarán enmiedas a varios apartados de las cuentas de Sanidad.