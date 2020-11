La hostelería aragonesa: "La falta de respeto de Sanidad es intolerable"

La hostelería aragonesa ha dicho basta. Hasta ahora se conocía entre bastidores el malestar reinante en el sector con la consejería de Sanidad por sus políticas frente a la pandemia, pero desde hoy la decepción es obvia, pública y notoria. Este viernes, tras una reunión telemática de los representantes de los distintos estamentos del sector con los responsables del departamento, con la consejera Sira Repollés a la cabeza, los empresarios hosteleros zaragozanos han emitido un comunicado en la que señalan que "la falta de respeto es intolerable". Primero se quejan de haber sido recibidos ocho meses después de haberlo solicitado, y a partir de ahí, no ocultan su malestar. Por no decir su cabreo: Solo se han limitado a informar; nunca a construir ni a comprender. La salud es lo primero --añaden-- y estamos con la sociedad aragonesa, pero si las políticas no funcionan, habrá que cambiar de soluciones o de responsables".

Respecto a la reunión, los hosteleros hablan de un "resultado desesperanzador" y "un fracaso absoluto". Reconocen que el departamento de Sanidad ha cumplido con su palabra tal y como anunció este jueves en rueda de prensa y ha accedido a reunirse con los empresarios de hostelería y turismo de Aragón, pero... "Ni ha escuchado, ni mucho menos parece (la consejera) abierta al debate. En ningún momento. No parece dispuesta a rectificar sus políticas de cierre económico ni ofrecer medidas alternativas para el control de la pandemia".

Fuera del comunicado, uno de los responsables del sector hostelero aragonés ha sido muy gráfico, al comentar a este diario: "La capacidad de improvisación de DGA se estudiará, con envidia, en la historia del jazz".

