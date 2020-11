Los hosteleros tildan de «ínfimas» las cuantías y creen que llegan tarde

Insuficientes y fuera de tiempo. Así ven los sectores y negocios más afectados por las restricciones del covid-19 el plan de rescate presentado ayer por el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga. De hecho, para el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón (CEHTA), Luis Vaquer, la línea de subvención «no merece ser llamada plan de rescate» porque son unas ayudas «totalmente testimoniales e insuficientes». El daño ya está hecho para un sector cuyos muchos de sus propietarios han tenido que echar la persiana.

Vaquer consideró que no es una iniciativa de apoyo económico suficiente porque llega en un momento «de urgencia» y en el que el sector «ya está todavía más deteriorado», aunque ya lo creían así en la primera fase de la pandemia. «Necesitamos un plan urgente dotado de medidas para cada día y mes que hemos estado cerrados. A ver si los Gobiernos se quieren enterar de la situación real por la que está pasando este sector y las ayudas que necesitamos, porque no nos escuchan», enfatizó el presidente de CEHTA.

En la misma sintonía aparecía la opinión de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia. Su gerente, Luis Femia, tildó de «ínfimas» las cuantías proporcionadas por la DGA ante la situación que atraviesa el sector que es de estar «en cierre técnico». «Hay un abismo entre la realidad política y la realidad social», añadía Femia.

El gerente de la entidad recalcó, además, que hubieran sido unas ayudas bien recibidas en marzo, abril o mayo, pero ahora no eran más que «una medida escasa y un plan inexistente». Asimismo, Femia criticó que los cinco millones en avales no era algo que había pedido el sector «porque no lo necesita» y que sus intereses giraban en torno a «moratorias o bonificaciones fiscales». «Las únicas soluciones están encaminadas al endeudamiento, y ahora se necesita liquidez y generar ingresos», expuso.

Por otro lado, en el foco de las afecciones por las restricciones sanitarias, el ocio nocturno. El vicepresidente de la asociación, Miguel Ángel Salinas, manifestó que al sector le parecía una «auténtica vergüenza» el plan presentado por el Ejecutivo autonómico porque, con esa cantidad y los días que han permanecido cerrados, «no supone ni diez euros al día, no podemos ni pagar la factura de la luz. Son ayudas limosna para nosotros», lamentó Salinas. Asimismo, el vicepresidente de la asociación de ocio nocturno de Zaragoza informó de que esta semana «se van a presentar decenas de reclamaciones patrimoniales a la DGA, vamos a demandar todo lo que creamos oportuno».