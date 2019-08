La huelga, cada vez mejor

Tercer día de huelga, menos problemas. Al menos así lo pareció ayer en la Estación Delicias de Zaragoza. Como ya sucediera el pasado 14 de agosto, en la segunda de las jornadas de paros, los efectos se han reducido. Una de las causas que han favorecido esta mejora ha sido, quizás, la «previsión» de la que hablaba Renfe el otro día, que le había posibilitado «minimizar las afecciones a los usuarios».

Otra de las causas era la información de la que gozaban muchos de los clientes dispuestos a coger un tren en cualquiera de los servicios que Renfe ofrece (AVE, Media Distancia o Cercanías). Es decir, muchos ya sabían de la existencia de la huelga y eso ayudó a acudir prevenidos a cualquiera de las estaciones. De hecho, una mujer en la Estación Delicias, que se dirigía a Barcelona, dijo: «Miré si los trenes estaban cancelados pero como no había ningún problema, pues para adelante».

Había usuarios a los que les había afectado la jornada de paros laborales, sin embargo, no pareció influenciarles mucho la situación en la que se habían visto envueltos. Una joven expresó: «Sí, me han cancelado el AVE. Pero me he cogido otro. Llegaré más tarde a casa y ya está», expresó.

No obstante, no todo iban a ser situaciones positivas. En toda huelga siempre hay afectados, y con excepciones, siempre molesta ser uno de ellos. Manuel y Alberto son una pareja que sufrió ayer las repercusiones de la huelga convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para los empleados de Renfe. Tenían que viajar a Madrid pero les anularon el primer viaje que tenían contratado y fueron reubicados en otro con salida posterior.

Según expresó el matrimonio, no recibieron la información de la mejor manera posible. Así lo relató Manuela: «Había una información un tanto errónea y pensábamos que íbamos a salir antes, y por eso habíamos salido muy temprano de donde venimos, que venimos de Ariño». La pareja criticó en todo momento la información que el gestor ferroviario les había proporcionado, porque la huelga la asumían, ya que «es un derecho que se tiene y contra más repercusión tenga, mejor», manifestó Alberto. Lamentaron que la comunicación había sido «confusa y mala» y sobre todo en su situación, que se encontraban en un municipio con poca cobertura.

Las informaciones de Renfe sobre que comunicaron a todos los afectados se cumplieron, porque el matrimonio aseguró haber recibido la notificación sobre la cancelación de su tren y las posibilidades de reubicación o de reembolso del dinero. Sin embargo, Manuela volvió a incidir en la idea de que las informaciones de la huelga «tenían que ser más claras».

«En la página ponía que nuestro tren salía a las 12, pero salía a las 12 de Barcelona. Entonces hemos venido aquí y hemos visto que salía más tarde. Nos podrían haber confirmado la salida exacta. La situación fue mareante», lamentó Alberto, que con su mujer tuvo que esperar el tren.