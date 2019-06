Huellas de San Lorenzo será el cartel anunciador de las fiestas de Huesca

El cartel anunciador de las fiestas de San Lorenzo será Huellas de San Lorenzo. Así se dio a conocer ayer, concluida la votación popular realizada a través de la web municipal y de forma presencial entre los tres diseños que seleccionó un jurado técnico de las 54 propuestas presentadas a concurso.

La concejala de Fiestas, María Rodrigo, presentó en la plaza de la Catedral el cartel ganador junto a la autora, la joven altoaragonesa Marina Durán, de 19 años, natural de Berbegal, residente en Huesca y alumna de Gráfica Publicitaria de la Escuela de Arte de Huesca. «Representa muy buen el espíritu laurentino tanto por los elementos como los colores», señaló María Rodrigo.

La artista mostró su alegría y sorpresa por la elección de su propuesta. «Es la primera vez que me presento y no me lo esperaba», aseguró la autora, quien explicó que ha vivido las fiestas de San Lorenzo desde pequeña y le hace mucha ilusión ver su cartel por toda la ciudad. Durán añadió que al diseñar el cartel se inspiró «en la temática de carteles anteriores, sobre todo en la indumentaria de los danzantes, y he incluido las iniciales de San Lorenzo haciendo el dibujo con las cintas».

Este cartel formará parte de la exposición de la selección de carteles de San Lorenzo presentados al concurso de este año, que se inaugurará el 2 de julio, y podrá verse también tanto en edificios oficiales y establecimientos de la ciudad como en las oficinas de turismo de toda España y del sur de Francia para promocionar las fiestas laurentinas.

peñas recreativas / Las fiestas de San Lorenzo son la cita más numerosa de la programación social y cultural oscense. Una parte significativa de su éxito radica en el compromiso colectivo de las asociaciones peñistas. En esta ocasión tendrán una programación específica en la plaza de Navarra tras confirmarse hace unas semanas que recibirán las subvenciones como entidades culturales que debe aportar el propio consistorio.

Las fiestas de San Lorenzo esperan acoger también un buen número de espectáculos para los más pequeños. La programación aún tiene que cerrarse.