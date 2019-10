«Iba bebido y drogado y ella me dijo que apuñalara al moro»

Aimad llevaba tan solo 20 días viviendo en Tauste cuando estuvo a punto de morir de ocho puñaladas en una agresión que protagonizaron dos vecinos de esta localidad zaragozana, el 21 de noviembre del 2017. Fue en el interior de una peña. Los dos supuestos responsables de esta agresión, Jorge L. C. y Desiree Gisela Á. C., se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza, enfrentándose a una pena de 15 y 11 años, respectivamente, que solicita la abogada de la acusación, Ana Herrando.

Jorge L. C., de 40 años, que permanece en prisión provisional por estos hechos, no dudó en admitir ante los magistrados de la Sección Sexta que él había sido el autor, si bien trató de reducir su responsabilidad implicando a la otra enjuiciada. «Yo estaba bebido y drogado y ella me dijo que apuñalara al moro», aseguró, a la vez que afirmó «ser una persona muy manipulable cuando voy bebido». De hecho, se comprometió ante el tribunal a tratar de desintoxicarse por su enfermedad, ya que es esquizofrénico.

Todo ello por una cuestión de drogas. Enmarcó la agresión en una especie de vuelco –robo de drogas entre delincuentes, según el argot policial–. Cuestión que ratificó Desiree Gisela Á. C., de 26 años, aunque ella dijo que en ningún momento fue ella la que le instó a hacerlo, ni la agresión ni la sustracción de «diez gramos de cocaína», puesto que no es consumidora de drogas.

Añadió que Jorge L. C. le había pedido su teléfono móvil para llamar a Aimad porque este, al parecer, le adeudaba 1.800 euros y quería que se los devolviera. «Se hicieron tres rayas de cocaína y cuando los dos estaban sentados en el sofá, cogió Jorge un cuchillo que llevaba en la trasera del pantalón y empezó a apuñalarlo», apuntó Deriree Gisela Á. C. a preguntas de su abogada defensora, Carmen Sánchez Herrero.

La víctima, por su parte, negó que fuera una cuestión de drogas y apuntó a una cuestión sexual por parte de Desiree Gisela Á. C. «Llevaba tan solo 20 días allí, la tenía vista de bares donde se me insinuó y hasta me tocó», explicó Aimad, de 20 años, mientras dejó caer pudo ser todo una venganza porque no le correspondía.

Durante la vista, los forenses resaltaron que la víctima podía haber muerto y que los agresores sufren enfermedades mentales, si bien insistieron en que fueron conscientes de lo que estaban haciendo. El juicio no pudo quedar visto para sentencia y tuvo que suspenderse por un error de citación de una médico por parte de la Sección Sexta del tribunal.