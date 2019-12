Ibercaja no descarta retrasar su salida a bolsa más allá del 2020

El salto al parqué de Ibercaja no se ha producido en este 2019 y puede que tampoco se produzca en el 2020, aunque el banco aragonés confía en que así sea. El presidente de la entidad, José Luis Aguirre, ha reconocido este lunes que las compras de los inversores están condicionadas por la proyección de beneficios de las compañías en el futuro y, hoy por hoy, los de Ibercaja están ligados inexorablemente a la evolución de los tipos de interés, que llevan tiempo en cotas históricamente bajas. «Confiamos en encontrar ventanas de oportunidad a lo largo del 2020, pero tampoco descartamos que pueda ser después», ha indicado Aguirre a la prensa tras participar en el tradicional encuentro navideño con los medios.

La Fundación Ibercaja controla actualmente el 87,8% de la entidad y debe bajar ese porcentaje al 50%, tal y como requiere el Banco de España, para poder así salir a bolsa. Sin embargo, las condiciones del mercado no son para nada las más adecuadas, lo que podría lastrar el precio de la acción. Una subida de tipos, por pequeña que fuese, podría cambiar algo las cosas. En este escenario, el diario económico Cinco Días publicó recientemente que Ibercaja podría solicitar al nuevo Gobierno una prórroga al plazo marcado (finales del año que viene), como ya ocurrió en su día con Bankia y Kutxabank.

Aguirre no ha detallado este punto y ha indicado que no está del todo claro que no se pueda superar ese plazo por imperativo legal. Así, ha dado a entender que existirían otros caminos para retrasar esa salida a bolsa, pero no ha explicado cuáles. En todo caso, el presidente de la entidad ha reiterado que confía poder dar el salto al parqué a lo largo del 2020.

Por otra parte, Aguirre ha subrayado que es «francamente optimista» con el futuro del banco aragonés gracias a sus índices de solvencia, rentabilidad y liquidez, unas tasas «nada fáciles de conseguir» con los tipos en negativo.

«Estamos haciendo los deberes y mantenemos nuestra vocación de independencia llegando a todo el ámbito nacional», ha subrayado Aguirre.

Por su parte, el consejero delegado, Víctor Iglesias, ha reconocido que hay numerosos indicadores que reflejan una desaceleración de la economía, aunque a su juicio no se prevé una recesión, dado que las bases hoy día son más sólidas que las que había en el 2008: «Somos optimistas porque estamos consolidando nuestra competitividad para afrontar el porvenir con una entidad solvente, rentable y que presta un servicio de calidad a sus clientes».

Los directivos han destacado que Ibercaja aporta diversidad a la oferta de servicios bancarios, contribuye a la vertebración del territorio y cuenta con una fundación (el accionista principal) que retorna a la sociedad una parte importante de los beneficios. En esta línea, el presidente de la fundación, Amado Franco, ha destacado el proyecto Mobility City, que pretende involucrar a la sociedad en el camino hacia una movilidad más sostenible.