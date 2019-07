Ibercaja pronostica que Aragón seguirá creando empleo los dos próximos años

El dinamismo de la economía aragonesa permitirá a las empresas seguir creando empleo en el 2019 y en el 2020. Ese es el pronóstico que ayer hizo el experto en Análisis Económico de Ibercaja, Santiago Martínez, durante la presentación del número 68 de la revista de Economía Aragonesa, que edita la entidad financiera. «El empleo crecerá a buen ritmo, entre el 1 y el 1,5% este año y el siguiente», sustentado en un crecimiento de la economía «notable», que se situará en el 2,4% en el 2019, una décima por encima de la media nacional, vaticinó Martínez.

Unas estimaciones que, sin embargo, discrepan con las que realizó hace solo unos días la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, que auguró el incremento del paro en Aragón a partir del año 2020. «El coste laboral todavía sigue siendo bajo –a pesar de crecer el 2,9% en el primer trimestre del año–, por lo que aún resulta barato contratar», afirmó Martínez, que se mostró «optimista» desde la perspectiva del mercado laboral. No obstante, el experto reconoció cierta ralentización en la economía, aunque no la suficiente como para no crear empleo. Pese a ello, todavía queda muy lejos la tasa de paro mínima alcanzada antes de la crisis (4,5%) frente a casi el 10% actual. Sin embargo, el análisis de la entidad repara en que «será necesario atraer inmigración, tanto de España como de otros países».

Dicha desaceleración está basada en cierta pérdida de dinamismo del consumo privado, mientras que la industria «no ha recuperado el vigor del 2017 y del inicio del 2018, pero ha competido en un entorno difícil» con caídas de la producción en España y también en Europa.

Por otro lado, la aportación de la demanda externa está redundando en un aumento de la competitividad, facilitando el incremento de las exportaciones, apuntó Martínez. Sin embargo, será fundamental que el esfuerzo inversor continúe, tanto en capital físico como en humano y tecnológico, para dar respuesta a las exigencias de la economía mundial.

Ibercaja alerta del panorama internacional por la guerra comercial entre EEUU y China, pero también por los efectos del brexit, al tiempo que recuerda que los tipos de interés seguirán en mínimos en el medio plazo.