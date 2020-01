Ibercaja vende a Helvetia un 4,45% de su participación en Caser

Ibercaja ha vendido a Helvetia el 4,45% de su participación en Caser por un importe aproximado de 51 millones de euros, en el marco de una operación en la que la compañía de seguros suiza ha adquirido el 70% del capital total a diferentes accionistas de la sociedad española. De este modo, el banco mantiene una participación del 9,5% en la aseguradora y renovará próximamente con ella su acuerdo de distribución.

El impacto positivo de esta venta en el ratio Common Equity Tier 1 (CET1) fully-loaded de Ibercaja se estima en aproximadamente 22 puntos básicos.

La permanencia de la entidad en el accionariado de la compañía responde a su firme apuesta por esta línea estratégica de su negocio. Junto con la gestión de activos, los seguros complementan los ingresos procedentes de la actividad bancaria tradicional y consolidan a Ibercaja como una entidad con una de las bases de ingresos más diversificadas del sector.

El banco prevé también renovar próximamente con Caser su acuerdo de distribución de seguros de no vida, una vez que, tras las preceptivas autorizaciones administrativas, se formalice la adquisición por parte de Helvetia. Esta novación supondrá para Ibercaja, además del mantenimiento de las comisiones de distribución, el cobro de una comisión fija no revisable y no ajustable por circunstancia o hecho alguno de 70 millones de euros como contraprestación complementaria por la realización de actividades de mediación de seguros, más pagos adicionales por participación en el resultado del negocio de hasta 50 millones de euros en los próximos 10 años.

De este modo, los clientes de Ibercaja dispondrán de una gama más completa y competitiva de seguros, al tener entre sus proveedores a uno de los principales grupos aseguradores europeos. No en vano, para Helvetia, el cliente y la digitalización se encuentran en el centro de su estrategia.

Ibercaja ha impulsado la actividad de bancaseguros durante los últimos años gracias a la distribución de unos productos de calidad originados por Caser (seguros de no vida) e Ibercaja Vida (seguros de vida), la especialización y formación de sus gestores, así como el esfuerzo comercial desplegado y la efectividad de las campañas realizadas en sus más de 1.000 oficinas distribuidas por todo el territorio español.

El Banco gestionaba, a cierre de 2019, 1,1 millones de pólizas de seguros, con un volumen intermediado de primas de seguros de riesgo, tanto de vida y como de no vida, de 276 millones de euros.

Ibercaja ha sido asesorada en esta operación por DC Advisory y Hogan Lovells.