Un incendio originado en una moto estacionada en la calle Galocanta, y que la Policía investiga si pudiera ser intencionado, provocó graves daños en un edificio de viviendas en la capital aragonesa. La densa columna de humo, que alcanzó hasta una quinta planta, afectó a dos vecinos que tuvieron que ser asistidos por intoxicación.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 05.00 horas. Un trabajador de FCC que realizaba las labores de recogida de basura en la zona fue el primero en llamar a la sala de los Bomberos de Zaragoza (080) para alertar del incendio. La moto estaba estacionada en la fachada del inmueble junto a unas mesas y sillas del velador de un bar que hicieron de combustible de un fuego que se extendió con gran rapidez.

El bar Lisa, que regenta Qiu desde hace cinco años, sufrió importantes daños. «Bajamos la persiana sobre las 00.00 horas después de un buen día de caja y hoy –por ayer– me ha despertado la Policía diciendo que se me había quemado el bar», lamentó, mientras tenía la esperanza de que el seguro le compense por los destrozos.

FACHADA / Las llamas no llegaron a penetrar dentro del bar, si bien el cristal del escaparate, las sillas y mesas de la terraza y el revestimiento exterior fueron pasto de las llamas. El poder calorífico llegó a derretir la televisión y la nevera que tenían en el almacén dejó de funcionar. Toda la comida que almacenaban la dio por perdida. «Me preocupa especialmente cuándo voy a poder entrar para limpiar y abrir al público», señaló Qiu.

Junto a este hostelero, el vecino del primer piso fue el más afectado tanto por las llamas que destruyeron la fachada y que entraron a una sala de estar como por el humo. «Mi mujer fue la primera que se despertó como si hiciera mucho aire, pero era como consecuencia del fuego, así que rápidamente nos avisó y ya salimos a la calle en pijama», afirmó. «La casa está llena de hollín y todo el cuarto ha sido pasto de las llamas, ya no hay sofá, ni televisión, ni la videoconsola», lamentó.

Agentes de la Brigada de la Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón estuvieron tomando pruebas en el lugar, así como fotografías de cara a aclarar si el fuego es intencionado o fortuito. La moto en la que, al parecer, comenzó el fuego llevaba seis meses sin ser utilizada. Otros vecinos del lugar destacaron que en la zona la inseguridad ha ido en aumento y que hay varias parcelas en las que se «trapichea» con droga.

No fue la única actuación de los Bomberos de Zaragoza en la noche de ayer. Sofocaron un fuego en un piso de la calle Duquesa Villahermosa, en el número 54. Los efectivos recibieron la llamada sobre las 22.00 horas del viernes y dieron por extinguido el in incendio una hora y media después. Varios residentes del inmueble tuvieron que ser asistidos por los servicios sanitarios como consecuencia de la inhalación de humo. No obstante, no fue necesario su traslado a ningún hospital.