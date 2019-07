«Informaremos del estado de las cuentas en breve»

–Fue investido alcalde socialista con apoyo de Cs y no del PAR, algo contra natura tal y como está el panorama, ¿tuvo problemas por ello?

–A mí lo único que me transmitió el partido es que la Alcaldía era prioritaria, con la oportunidad histórica que teníamos, tras más de 30 años, de recuperarla. Las negociaciones con el PAR fueron difíciles, porque reivindicaban incluso la Alcaldía, y además el PP manifestaba que podían negociar con ellos en esa dirección. Además, la dirección de Ciudadanos, tanto en Aragón como en Madrid, me transmitieron que les generaba confianza, que me apoyarían, por lo que se combinaron ambos factores.

–¿A qué atribuye el notable crecimiento en las urnas que tuvo el PSOE?

–Fue por la conjunción de varios factores. Es verdad que el anterior Gobierno (del PP) estaba muy desgastado, había una falta de conexión con la calle. El ejemplo paradigmático eran los vecinos de Pui Pinós (zona desalojada por un derrumbe), que no tenían interlocución. También nos beneficiaba la tendencia del PSOE a nivel nacional, pero obtuvimos todavía más votos en las municipales. Y nuestra candidatura fue muy bien valorada, con gente arraigada en Alcañiz y con experiencia en diversos campos, con lo que conseguimos pasar de 1.300 a más de 2.800 votos.

–¿Ese apoyo debería haberle llevado al Congreso, como estaba inicialmente planeado, o tiene ya superada su sustitución?

–Muy superada, yo acato las decisiones del partido, nunca he planteado problemas. Admito que fue difícil de entender, porque llevaba poco en el Congreso y apoyaba todas las decisiones del partido, pero creo que desde las Cortes de Aragón y el ayuntamiento puedo hacer mucho, y estoy muy contento por ello.

–¿Tras tantos años fuera del poder en Alcañiz, van a encargar una auditoría?

–El mejor auditor es el interventor. Ya estamos fuera de plazo para una auditoría externa este año, pero Javier Baigorri (concejal y portavoz), que tiene experiencia como auditor, está haciendo un análisis con el interventor, no por revisionismo sino por aclarar cómo están las cosas hasta junio en cuanto a nivel de deuda, ingresos y estado de las cuentas. En breve, esperemos que en dos semanas, presentaremos los resultados.

–¿Han aumentado los cargos en la estructura municipal?

–Hay más gente en los órganos de Gobierno, pero creo que la oposición ha creado una polémica artificial. Antes había 1,8 concejales liberados, ahora hay 2,5, yo cobro de las Cortes y hay otro concejal nuestro que está jubilado. Es decir, lo que cambia es que habrá cinco personas que estaremos día a día ocupándonos del ayuntamiento. Encontramos dejadez, el mejor ejemplo es la limpieza, con días con solo una persona ocupándose de todo Alcañiz y con una escoba y un capazo, ni siquiera un soplador. Estamos estudiando cómo aprovechar los planes de empleo financiados por otras administraciones para que la gente reciba los servicios por lo que paga, pero no se notarán hasta septiembre.

–¿Hay alguna solución a corto plazo para los vecinos de Pui Pinós a los que aludía?

–La primera semana nos la pasamos leyendo todos los informes y el primer viernes convoqué a los vecinos y portavoces para explicar la situación, y me disculpé como institución en lo que hubiéramos podido fallar. La hoja de ruta marca que, a finales de la semana que viene, abriremos al tráfico la calle, con más máquinas trabajando, y a finales de septiembre queremos que el cerro esté estabilizado para que los vecinos que aún tienen casa puedan volver. Para las dos familias que no, seguiremos pagándoles el alquiler y esperaremos a que los tribunales decidan si la responsabilidad es del ayuntamiento o de la empresa de mantenimiento del cerro, pues el 90% de los informes que he leído dicen que el corrimiento fue por exceso de riego.

–¿Qué ideas tiene para favorecer el empleo?

–Queremos devolver el dinamismo con planes de choque y modernizar sectores, que se dice que consiste en hacer lo de siempre, pero mejor. En ese aspecto somos una población de comercio y servicios, y para favorecerlo vamos a construir un aparcamiento para final de año. También estamos en conversaciones con varias empresas. En en el ámbito rural queremos equiparar el IBI rural al urbano, que ya bajó por una enmienda socialista, y potenciar la economía circular.

–¿Tiene algún plan para potenciar el turismo más allá de Motorland?

–Tenemos casi 200 solares de propiedad municipal en el Casco Histórico, y aunque ya se han invertido 16 millones de euros en planes, haremos una visita con los concejales para repasar qué se puede rehabilitar. También queremos mejorar la celebración del Día de la Concordia, que tendrá como punto central la torre gótica, en restauración.