Los interinos: «Siempre pagan los mismos»

Por favor, no pretendan confundir a la opinión pública con sus falsedades demagógicas. Conozco muy bien la interinidad de los docentes, pues he estado trabajando como tal casi cuarenta años. He conocido a muchos interinos que se enfadaban sobremanera cuando se convocaban oposiciones, pues corrían el riesgo de retroceder puestos en el listado; he conocido a otros, compañeros míos, que se han jubilado siendo interinos y habiendo trabajado casi los mismos años que yo; también he conocido a muchos que, al convocarse oposiciones, se presentaban únicamente a firmar el examen en blanco o prácticamente en blanco para no ser excluidos de las listas. Respecto a lo que dicen de trabajar 16 horas al día, comentarles que, si es verdad, son muy malos docentes por no saber planificarse (incluso con el trabajo añadido de la modalidad a distancia). El manido mantra de que otros con menos experiencia se pueden preparar la oposición y aprobarla y ustedes no, es una burda falacia, ya que si eso fuera verdad, no dudarían en dejar su puesto de trabajo para preparase las oposiciones y aprobarlas, ya que según se desprende de este razonamiento es que quienes tienen tiempo para preparárselas, según ustedes, sólo se dedican a eso, lo cual no es cierto, pues muchos de ellos también trabajan. Díganlo claro y sin tapujos, lo que la mayoría de ustedes pretenden es ser propietarios definitivos sin pasar por una oposición y sin haber desempeñado, en muchísimos caso, destinos lejanos a Zaragoza y poco apetecibles.