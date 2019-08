Interpeñas baraja tres alternativas que no son la de Puerto Venecia

El impacto que puede tener la creación de un nuevo espacio de ocio urbano como el que se pretende en la parcela de Puerto Venecia ha puesto en alerta a todo el entorno de viviendas más próximas al centro comercial. Los residentes muestran abiertamente su «sorpresa y preocupación» por una iniciativa privada que han conocido «por los medios de comunicación». Igual que la Federación Interpeñas, que no solo desconocía este proyecto sino que además aseguran estar trabajando en «tres alternativas distintas» en suelo privado, que no son esta, para plantear la instalación de un pabellón propio para las fiestas del Pilar en caso de que el ayuntamiento les deniegue la explanada de la Torre del Agua.

Desde la federación, su presidenta, Sara Priego, no quiso concretar de qué suelos se trata, porque lo anunciarán la semana que viene, pero admitió que el tiempo pasa y no se pueden plantar en septiembre sin saber qué va a pasar con ellos. El consistorio no da una respuesta definitiva y ellos aseveran que Sara Fernández les manifestó «que sus palabras no eran un no rotundo». Cuando dijo que era muy difícil autorizar el suelo público a las peñas este año y más si llevan con ellos sus barras.

Ahora trabajan en un plan b con tres emplazamientos posibles que, avanzó Priego, «no son incompatibles entre sí», es decir, que puede que este año pasen de no tener un pabellón propio y único a disponer de varios puntos de encuentro a los que acudir. Pero desde luego, insistió la presidenta, «nadie de la empresa de Puerto Venecia ha contactado» con ellos. «Normalmente se hace cuando cuentas con todos los permisos, así que es pronto para hacerlo», explicó.

Aunque no descartan escuchar sus propuestas, lo cierto es que, a priori, la música les suena a un modelo similar al que se les planteó «en el Espacio Z» de Valdespartera, ofreciendo precios especiales a los peñistas por acceder a su recinto. Una fórmula que les genera «muchas dudas». No obstante, despejan la incógnita que planteaba el edil de Podemos-Equo Fernando Rivarés el pasado jueves: «Interpeñas no está detrás de este negocio en Puerto Venecia. Nos hemos enterado por la prensa y nadie nos ha llamado», subrayó Priego, que no tira la toalla por el suelo en el parque del Agua e ir a Ranillas.

semana de sorpresas // Mientras, en Parque Venecia, el presidente de la asociación de vecinos, José Antonio Andrés, pone el acento en lo que más preocupa al barrio: «Claro que nos interesa que el centro comercial tenga actividad pero que a nadie se le olvide que solo tiene una entrada y una salida que compartimos todos y que en el 2012 éramos unos pocos y ahora ya somos más de 6.000 viviendo allí», expuso. En su opinión, las medidas aplicadas hasta ahora por el consistorio son «parches que alivian pero no dan una solución definitiva». «Afortunadamente ya no se dan atascos todos los fines de semana pero sí hay días puntuales en los que se colapsan», reiteraron.

No obstante, desde la asociación tienen claro que «en septiembre» pedirán una reunión «con el alcalde –Jorge Azcón– y con el responsable de Urbanismo –Víctor Serrano–, porque ya van dos malas noticias en solo una semana». «Primero nos enteramos que el dinero de nuestro mercado municipal, que todos demandamos, lo quitan del presupuesto para darle 100.000 euros a Vox y ahora que una iniciativa privada puede volver a generar problemas», expuso su presidente.