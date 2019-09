Interpeñas sigue buscando opciones para tener espacio de convivencia en el Pilar

La Federación Interpeñas de Zaragoza "no pierde la esperanza" de tener un espacio propio para sus 7.000 socios, pero asegura que "no compite" por grandes espacios, sino por disponer de un lugar "de convivencia" gestionado por la propia federación, aunque reconocen que a día de hoy, a un mes justo de que empiecen las fiestas, "no es posible".

La Federación ha convocado una rueda de prensa después de que el equipo de gobierno municipal haya dado carpetazo a las aspiraciones de Inteperñas de disponer de un pabellón.

Descartadas las opciones del Parking Sur de la Expo, la explanada de Miguel Servet o Valdespartera, Interpeñas celebrará esta tarde una asamblea en la que se pondrán sobre la mesa otras opciones.

Entre ellas, ha explicado a Efe la presidenta, Sara Priego, las conversaciones que se mantienen con el adjudicatario de la Carpa del Ternasco en Macanaz, el hostelero Luis Gorrachategui, y los acuerdos a los que se podría llegar con bares de copas y restaurantes, que ha reconocido que "no dan solución al problema" pero que van en la línea de intentar buscar beneficios para los socios.

Otra de las opciones que se ha llegado a plantear, como idea pero sin concretar y que esta tarde se planteará a la asamblea, es incluso pedir a algún ayuntamiento del entorno la instalación de la carpa en su término municipal.

Interpeñas denuncia las "promesas incumplidas" por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, de esta corporación y de la anterior, con el resultado "surrealista" de que las peñas de la ciudad, que son "el alma de las fiestas", se quedan sin un punto de encuentro.

La federación, en una nota de prensa, apunta que en las pasadas fiestas de Primavera de Zaragoza celebradas en el parque Torre Ramona, se les comunicó que la única forma de realizar las fiestas era que Interpeñas se hiciera cargo del montaje de la carpa y de las actuaciones, sin contar con ninguna tercera empresa, y aunque así se hizo, en septiembre no se dio el permiso.

"No competimos con grandes espacios, solo solicitamos un espacio de convivencia para peñistas gestionado por la misma federación", insisten.

Explican que llevan desde noviembre pasado con reuniones con el consistorio y "todo han sido buenas palabras, buenas intenciones hasta que entre unos y otros nos han llevado a esta gravísima situación".

Y se preguntan si, en la misma línea que aduce el gobierno, que asegura que no se puede adjudicar un espacio a una entidad con ánimo de lucro, no debería salir también a concurso la carpa de la Federación de Barrios (FABZ) para la Cincomarzada o las casetas de las Casas Regionales.

Priego desconoce qué soluciones se pueden encontrar para el año que viene, y exige al equipo de gobierno que dé solución "después de las 50.000 propuestas" que la federación le ha hecho.

Y ha advertido del riesgo real de que muchas peñas desaparezcan, puesto que se financian solo con las aportaciones de sus socios y muchos de ellos son pilaristas, es decir, que solo se dan de alta para las fiestas, por lo que no se afiliarán si Interpeñas no tiene carpa.