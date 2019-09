Sara Fernández: "Es imposible que Interpeñas tenga espacio propio estas fiestas"

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernádez, ha asegurado que es "imposible" que Interpeñas disponga de un espacio propio para instalar su carpa las próximas fiestas del Pilar, con lo que se quedarán sin espacio por segundo año consecutivo.

Antes de participar en la reunión del grupo municipal de trabajo para preparar los festejos, Fernández, en declaraciones a los medios, ha insistido en que el equipo de gobierno ha valorado las posibilidades que la propia federación de peñas planteó en una reunión celebrada el lunes, pero es "materialmente inviable" darles un espacio solo para ellos, algo que ya ha sido comunicado a los peñistas.

"Por desgracia no se ha podido, era muy difícil, y que no se pretenda que en 60 días solucionemos lo que no se ha hecho desde octubre del año pasado", ha reclamado la vicealcaldesa.

A día de hoy, a pesar de que era la intención del equipo de gobierno, y del resto de grupos, "no existe una posibilidad que cumpla la normativa, jurídica y económicamente y con todas las condiciones".

Y es que, según ha recordado Fernández, el ayuntamiento no puede hacer una cesión de suelo público directamente, cuando además Intepeñas tiene ánimo de lucro al vender entradas y bebidas, por mucho que estas ventas sirvan para sufragar la propia carpa donde se instalan y los conciertos que programan.

"Hay una sentencia y solo podemos acatarla", ha zanjado Fernández.