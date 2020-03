Intervenidos 100 kilos de alimentos no autorizados procedentes de Rumanía

La Guardia Civil de Zaragoza ha intervenido un total de 100 kilos de alimentos no autorizados para el consumo ya que no reunían las normas sanitarias y que habían sido transportados en el equipaje de varios pasajeros de vuelos comerciales procedentes de Rumanía. No es la primera vez que el aeropuerto de la capital aragonesa es escenario de una operación similar. Ya en septiembre del año pasado se intervinieron 50 kilos de comida no autorizada también procedentes de Rumanía.

Según ha informado la Benemérita, estos alimentos fueron incautados el pasado martes, 3 de marzo, como resultado de los servicios realizados en el Aeropuerto de Zaragoza dirigidos al control de especies protegidas (CITES), entrada de alimentos no autorizados por la Unión Europea y control fiscal de productos como el alcohol o el tabaco.

Un momento de la operación llevada a cabo el martes.

Los productos intervenidos fueron hallados durante la inspección, tanto de los equipajes de mano como los facturados, de pasajeros que viajaban en un vuelo comercial procedente de Cluj Napoca (Rumanía).

Los alimentos carecían de etiquetado y envasado, además de no reunir ninguna normativa sanitaria y siendo imposible determinar su trazabilidad, origen, tipo de carne, lote de fabricación o empresa. Además, presentaban un aparente mal estado de conservación, ya que se encontraban descongelados, desprendían un fuerte olor y apariencia putrefacta.

Todos estos productos podrían haber sido introducidos en la cadena alimentaria, puesto que la cantidad transportada por pasajero era superior a lo normal dentro del consumo personal. En algunos caso, el peso de productos por viajero superaba los 30 kilos.

Por todo ello, fueron intervenidos estos alimentos y posteriormente destruidos al no reunir las condiciones higiénico-sanitarias.