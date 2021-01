Las inversiones en el sector porcino aragonés marcarán el 2021

si lo de Epila va a ser un puntazo ya veremos que pasa con los purines cuando vayan al río Jalón porque yo siempre he tenido una cosa clara aquí si tenemos algo autovia, ave, es porque estamos enmedio de Madrid y Barcelona, si no no tendríamos ni carreteras, ahora de Lerida que son muy esplendidos nos van a montar unas granjas de cerdeos en Epila de gran tamaño y hay alguien con dos dedos de cabeza que se crea que si montan algo aquí y no en Cataluña es porque nos quieren mucho? Fabricas no montan ninguna, cuando empiece a funcionar lo de Epila veremos con los purines lo que se hace.