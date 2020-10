Una investigación en el Pirineo demuestra la conexión climática en el planeta

Una investigación que lleva a cabo la Universidad de Xian en una cueva en Boltaña (Huesca), con la colaboración del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), ha permitido demostrar la conexión climática entre diferentes regiones del planeta.

La investigación sobre cambio climático ha puesto el foco en una estalagmita de la cueva de Seso en Boltaña para comparar latitudes altas (Groenlandia) con otras templadas como las del Pirineo central, informa el IPE en una nota de prensa.

El estudio analiza un evento de cambio climático rápido que tuvo lugar en la última desglaciación y que es conocido como Dryas Reciente y que ha puesto de manifiesto la gran rapidez que existe entre las conexiones climáticas de diferentes regiones del planeta.

Los resultados de la investigación, liderada por el Profesor Hai Cheng, de la Universidad de Xian, en China, junto con la participación de la investigadora Ana Moreno, del IPE-CSIC, han sido publicados recientemente en un artículo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

El Dryas Reciente, o Younger Dryas, tuvo lugar hace 12.900 años y es un suceso de gran importancia porque supuso un retorno a condiciones casi glaciares en pocas décadas, cuando el planeta estaba saliendo de la última glaciación y el clima comenzaba a ser cálido y relativamente húmedo.

Este fenómeno se ha investigado intensamente, ya que supone un excelente ejemplo de cambio climático abrupto a escala global sobre el que la comunidad científica puede aprender mucho, especialmente para entender mejor las repercusiones del cambio climático actual.

Así, en este artículo se recogen y comparan por primera vez todos los registros climáticos obtenidos a partir de estalagmitas de cuevas en las que se puede identificar el Dryas Reciente.

Según explican los investigadores, la estalagmita analizada en Boltaña representa con gran exactitud el clima que había en el Pirineo central durante ese periodo y, de hecho, ya fue motivo de estudio de varios científicos del Instituto Pirenaico de Ecología anteriormente.

Gracias a las nuevas técnicas que aportan mayor resolución, el equipo ha mejorado el registro de la cueva de Seso, lo que ha permitido confirmar la gran rapidez en las conexiones climáticas entre latitudes altas y templadas, puesto que la comparación del registro de hielo en Groenlandia demuestra una enorme similitud a escala de escasos años.

En este estudio se muestran datos que apuntan hacia el hemisferio sur y los trópicos como las regiones principales donde se desencadenaron los cambios climáticos que condujeron al final de este evento climático.