Investigados unos padres por maltratar a su hija de 4 años

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza trata de dirimir quién es el autor del maltrato continuado sufrido por una niña de 4 años. Ante las diferentes versiones y de cara a esclarecer los hechos con todas las garantías procesales necesarias, la magistrada Natividad Rapún ha decidido imputar a la madre, al padre y al novio de la primera, ya que la pareja está separada.

Aunque la investigación realizada por el Grupo de Menores (Grume) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha podido descubrir varias asistencias sanitarias sospechosas en el 2018, no es hasta este 2019 cuando los médicos del hospital Clínico Lozano Blesa de la capital aragonesa activan los protocolos de alerta. La madre de la menor acudió a urgencias de Pediatría porque la niña presentaba diversas lesiones en ojo, orejas y cabeza, así como diversos hematomas y quemaduras localizadas en la zona abdominal que ya habían sido curadas meses anteriores, así como también presentaba diversas zonas sin pelo debido a posibles tirones. Durante la asistencia realizada, los facultativos realizaron un TAC en el que pudieron observar calcificaciones secundarias debido a hematomas crónicos.

Ante ello, la madre de la menor explicó a la Policía que estaba separada del padre de la niña y apuntó a que descubrió las lesiones después de que estuviera con él.

DECLARACIÓN

Por otro lado, el actual novio de la madre explicó que en una ocasión había estado con la niña de 4 años y que esta le había nombrado a su padre unido a la expresión «pupa», incluso había llegado a realizar el gesto de un puño junto a la herida que presentaba en la cabeza. Una supuesta autoría que negó el padre de la menor, que cuenta con una decena de antecedentes por malos tratos y que incluso tiene vigente una orden de alejamiento con respecto a otra mujer. Este hombre apuntó ante la Policía Nacional que la madre no prestaba los suficientes cuidados, ya que en alguna ocasión no la había bañado por falta de tiempo o no le había comprado ropa.

Cuando la investigación apuntaba hacia este hombre, la Fiscalía pidió que fueran imputados los dos progenitores y también el novio de la madre porque no estaba clara la autoría. Sobre la mesa estaba un informe del centro de educación infantil de la menor en el que se reseña que los educadores observaron que la niña acudió a clase con golpes a la altura del ojo y que la madre les había explicado que se había caído en casa al tropezar con una zapatilla. También destacan desde la dirección del centro que el padre ha preguntado en el colegio por varios golpes que presentaba la chica y que quería saber dónde se los había hecho. Por otro lado, reseñan desde el colegio que hay ausencias y retrasos de asistencia a las clases. La última más larga tras destaparse este caso que ha sido judicializado.

FALTA DE ASEO

El centro escolar en el que estaba esta niña zaragozana señaló al Grupo de Menores (Grume) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que la higiene que presentaba la menor era «descuidada». «A veces viene sin peinar y con la ropa sucia», apuntan, mientras añaden que «en un par de ocasiones las maestras han visto también que iba incluso sin ropa interior». Añaden que «alguna vez ha traído almuerzos que estaban estropeados o caducados de hasta tres años». No obstante, apuntan que los dos progenitores acuden regularmente a las tutorías. La niña está en la actualidad siendo atendida por logopedas pertenecientes a Servicios Sociales, ya que tiene un retraso en el lenguaje.