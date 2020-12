Isasi (Santander): Los jóvenes deben ser el centro de la transformación tras la crisis covid

El presidente del Bando Santander, Lusi Isasi, instó este martes en Zaragoza a situar a los jóvenes “en el centro de la transformación” que debe emprenderse para impulsar la recuperación tras la crisis del coronavirus, que está afectando de manera especial a este colectivo, con una tasa de paro que se ha disparado hasta el 41% frente al 17% de la media europea. Por ello, instó a ayudar a este grupo de población desde tres frentes: la empresa, la generación nacida en los años 50 y 60 y las administraciones públicas.

Así lo aseguró durante su intervención en la sesión de apertura del XI Convención de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), que se celebra en el Auditorio de Zaragoza bajo el lema “Los jóvenes, en el centro de todo” y con un aforo restringido a 200 personas.

A su juicio, aunque el avance del proceso de vacunación frente al coronavirus dibuja un horizonte más esperanzador, “la recuperación no será completa sino se abordar aspectos cruciales desde el punto de vista social y educativo”. “Sin la empresa no hay salida, sin iniciativa privada no habrá crecimiento, sin confianza no habrá inversión”, afirmó, al tiempo que consideró “la colaboración pública-privada mucho más importante que nunca para generar confianza”.

"Cambiar el chip"

“No vemos mejor estrategia para apoyar a los jóvenes y conformar su futuro que fomentando la educación y apoyando a la empresa, al emprendimiento y al sector privado”, aseguró el alto directivo de uno de los grandes bancos españoles. En esta sentido, consideró de vital importancia “no inculcar una imagen negativa de los empresarios”, ya que estos son “precisamente los que generan trabajo y riqueza para la sociedad”. “Arriesgar en proyectos crea empleo no solo beneficios”, agregó.

Isasi hizo también un llamamiento a la generación que ahora tiene ahora entre 60 y 70 años a “cambiar el chip”. “Los jóvenes de hoy –explicó-- no piensan como lo hacíamos nosotros. Tenemos que entender cuáles son sus motivaciones, cómo funciona su cerebro y qué prioridades tienen en este siglo XXI”. Pidió asimismo transmitir a hijos y nietos valores como “el valor del trabajo diario” y “la cultura del esfuerzo”.

Uno de cada tres jóvenes pierde su empleo o ha estado en erte

El presidente del Santander recordó que los jóvenes son los que padecen en mayor medida” las consecuencias de la actual crisis, ya que uno de cada tres han perdido su empleo o han estado en un erte y en el 45% de los casos tienen contratos “precarios”, problemas a los que añadió la “creciente dificultad de acceder a la vivienda”.

Defendió asimismo a esta colectivo frente a la mala imagen proyectada del mismo por su comportamiento durante la pandemia: “la gran mayoría de la juventud es empática, trabajadora y preocupada por la salud, la sociedad y su entorno”.

Isasi insistió en la necesidad de “aprender las lecciones de esta crisis” y reclamó que se aprovechar los fondos europeos de reconstrucción, que son “una oportunidad siempre que se usen de forma adecuada” en retos como “cambiar el modelo productivo” del país y hacer las pymes “más sostenibles y digitales”. En esta línea van algunas de las medidas que el Banco Santander ha propuesto al Gobierno de España, así como otras para mejorar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Aragón, "tierra ahorradora, sería y con tesón"

El banquero también tuvo alusiones a Aragón, de la que destacó su “excelente” tejido empresarial y su ejemplar capacidad de adaptación en materia como el comercio exterior, cuyo crecimiento lidera este comunidad a nivel nacional. También ensalzó su mejor posicionamiento para encarar la actual crisis por contar con un sector industrial con mayor peso que en el conjunto del país y por ser una “tierra sería, ahorradora, con trabajo diario y muchísimo tesón”.