ITAINNOVA participa en el evento virtual 'Inteligencia Artificial y Big Data para la Economía Circular'

El Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA, adscrito al Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, participa en la organización del evento virtual 'Inteligencia Artificial (IA) y Big Data para la Economía Circular', que tendrá lugar el 3 de noviembre.

Enmarcado dentro las sesiones de trabajo 'Application Track 5. Smart Society' del 'EBDVF 2020. Towards a Strong European Data and AI Ecosystem', organizado por la Big Data Value Association (BDVA) y la Comisión Europea (DG CNECT), programado inicialmente en Berlín pero que, por la pandemia, va a ser en formato telemático, y que se desarrollará entre el 3 y el 5 de noviembre.

Esta asociación, la BDVA, representa la red público-privada de organizaciones europeas con un interés en las tecnologías entorno a los datos y, en particular, a Big Data.

La sesión mostrará ejemplos de iniciativas de economía circular en Europa que integran soluciones de IA y Big Data, tanto en un contexto urbano como rural.

Entre los objetivos, los organizadores destacan "aportar ejemplos sobre cómo un flujo de información correcto es un facilitador de economías circulares, así como crear conciencia sobre los modelos comerciales que pueden permitir la circularidad basada en datos".

El término Sociedad Inteligente abarca varias áreas, incluidas la ciudad inteligente, el gobierno inteligente, la movilidad inteligente y la Economía Circular. Todas estas perspectivas son fundamentales para el desarrollo de sociedades sostenibles e inteligentemente conectadas.

La economía circular es un pilar de esta 'Smart Society', un concepto económico cuyo objetivo es que el valor de los productos, materiales y recursos --como el agua o la energía-- se mantenga en la economía el mayor tiempo posible, optimizando el uso de los mismos de una manera inteligente.

También tiene como objetivo minimizar la producción de residuos y trabaja para implementar una nueva economía --no lineal-- basada en el principio de "cerrar el ciclo de vida" de bienes, servicios, residuos, materiales, agua y energía.

Como en cualquier proceso, la inteligencia artificial (IA) puede jugar un papel importante a la hora de permitir este cambio sistémico. Durante el evento, ponentes expertos de diferentes orígenes presentarán ejemplos y debatirán aspectos de la Economía Circular.

Respecto a la misión de BDVA, se trata de desarrollar el ecosistema de innovación, que permitirá la transformación digital impulsada por los datos y la inteligencia artificial en Europa, proporcionando el máximo beneficio económico y social, y manteniendo el liderazgo de Europa en la creación de valor de Big Data e inteligencia artificial.

Entre otros asuntos, ITAINNOVA ha ayudado a dar a conocer al Aragón DIH, en un entorno internacional, ya que es miembro activo de la BDVA desde hace más de cuatro años, coliderando varias misiones especiales y participando activamente en muchas otras.

"Es uno de los 10 DIHs Europeos excelentes en Big Data, ratificado mediante la etiqueta Silver de i-Space", ha explicado Vega Rodrigálvarez, del equipo de Big Data y Sistemas Cognitivos de ITAINNOVA, que será la moderadora de la sesión en cuya organización han participado Roberto Di Bernardo (Engineering /BDVA), Vega Rodrigálvarez y Rafael Del Hoyo (ITAINNOVA/BDVA) y Charlotte Seiler (Berlin Partner).