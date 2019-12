IU apoyará los presupuestos de Lambán salvo la parte de Economía

Izquierda Unida votará a favor del presupuesto de Aragón para 2020 en el pleno de las Cortes de mañana, aunque prevé abstenerse en la sección de Economía al entender que no cumple las expectativas en materias básicas como la economía social o la salud laboral.

El coordinador general de IU Aragón y diputado en las Cortes, Álvaro Sanz, explica que esta es la posición que ha acordado la coordinadora del partido, con el 96% de los votos y la abstención del 4%.

Así, IU apoyará globalmente las cuentas, las primeras del cuatripartito PSOE-Podemos-CHA-PAR en pocos meses tras la investidura de Javier Lambán como presidente, al ser la única fuerza del arco parlamentario que ha conseguido introducir mejoras que inciden en la igualdad y la solidaridad y los servicios públicos, fundamentalmente en la educación y la sanidad.

También la apuesta por un modelo social agrario que vertebre el territorio y sea elemento de lucha contra la despoblación o la movilidad sostenible.

Se trata de cuestiones importantes que para Sanz hacen que el presupuesto sea «un poquito más» de IU, de forma que globalmente lo apoyará, aunque en el caso de la sección de Economía, la posición pasa por la abstención.

Según el partido que lidera en Aragón Sanz, no recoge lo que su formación ha puesto encima de la mesa en relación con la economía social o la prevención de riesgos y la salud laboral.

No obstante, apuntó que la negociación entre su formación y el Gobierno sigue abierta para tratar de acordar medidas extrapresupuestarias que la celeridad en la tramitación del presupuesto no han permitido cerrar, y si hay un compromiso de aquí al lunes de afrontar estas cuestiones a principios de año, IU se replanteará su voto a la sección de Economía.

Así, el lunes a Lambán logrará sacar adelante otros presupuestos después de que Aragón haya pasado el 2019 con unas cuentas prorrogadas.