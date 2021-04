IU Aragón advierte de la ilegalidad de Mularroya y aboga por buscar alternativas

Una delegación de Izquierda Unida Aragón, conformada por su Coordinador general, Álvaro Sanz, la portavoz del grupo provincial En Común-IU en la Diputación Provincial de Zaragoza, Elena García, y la Coordinadora intercomarcal de IU en la provincia de Zaragoza, Marta Abengochea, ha mantenido una reunión esta mañana en el Ayuntamiento de Morata de Jalón con su alcalde, Luis Velilla, y el presidente de Jalón Vivo, Manuel Mercado. El encuentro ha girado en torno a la ilegalidad de la construcción del embalse de Mularroya, en el término municipal de Morata de Jalón, y de la necesidad de buscar alternativas que ayuden al regadío social y la agricultura familiar.

“Hemos querido compartir y conocer de primera mano la situación con la gente del territorio y compartir con ella la posición al respecto de los pasos que se deben dar a partir de ahora. Es la cuarta sentencia contra esté proyecto que colisiona formalmente con la normativa ambiental y el hecho de haber invertido ingentes cantidades de dinero no es motivo para incumplir la ley, sí para exigir responsabilidades”, ha declarado Sanz. El coordinador de IU en Aragón ha destacado la necesidad de evitar el “blanqueo verde” de algunos proyectos y ha afirmado que están “cansados de ver cómo se quiere justificar de sostenible y vertebrador lo que no lo es". También ha sido tajante a la hora de advertir que la inversión efectuada “no puede ocultar que estamos hablando de un proyecto que no cumple con la legalidad” y ha añadido que de lo que se habla es de “cumplir sentencias y centrar nuestros esfuerzos en garantizar alternativas reales y viables a todos los niveles en la zona".

“El mayor reto radica en encontrar soluciones que garanticen el futuro de la zona de forma sostenible, que luche contra la despoblación y que impulsen la agricultura social y familiar que dista mucho de proyectos como el de BonÁrea, que hipoteca las concesiones de agua en la zona. La llegada de fondos europeos debe ser una oportunidad”, ha afirmado Sanz.

Por su parte, desde la Asociación Jalón Vivo, su presidente, Manuel Mercado, ha explicado que con el proyecto de Mularroya “pierden todos, pierde el medio ambiente y pierde la ciudadanía” y ha añadido que con los 144 millones de euros invertidos “se podrían haber hecho escuelas, industria, inversiones para la población”. "Es totalmente injustificable que se hayan gastado tantos millones en proyectos como este, el de Yesa o el de Biscarrués", ha apuntado.

Mercado ha expresado que en la asociación están "muy contentos" con el apoyo de la izquierda aragonesa, con IU, Unidas Podemos y CHA a la cabeza, porque "son partidos que están defendiendo la legalidad, la nueva postura del agua y una manera nueva de entender el desarrollo rural y económico". Si bien, por otro lado, Mercado ha criticado la postura del PSOE aragonés de pedir al Ministerio que recurra la sentencia, con Javier Lambán como líder, puesto que eso supone "defender la ilegalidad". "La realidad jurídica es la que es. Si tenemos cuatro sentencias jurídicas que anulan las obras, y son reiteradas en el tiempo, los que incumplen la legalidad son el PSOE, el PP y Ciudadanos. La izquierda ha tomado conciencia de que se necesita un cambio de paradigma en el gasto público", ha sentenciado el presidente de Jalón Vivo.

Esta plataforma ciudadana, junto con SEO/BirdLife, son las dos organizaciones que impugnaron en 2016 la Resolución por la que se aprobaba el proyecto del embalse de Mularroya. Las obras, que dieron comienzo en el 2008, se han visto de nuevo paralizadas por la decisión de la Audiencia Nacional que ha aceptado parcialmente las alegaciones de las dos organizaciones al considerar tanto la presa como su azud de derivación y conducción de trasvase una infracción de la Directiva Marco del Agua.